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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Cristiano Ronaldo

Con un Cristiano Ronaldo sin brillo, Portugal empata ante República del Congo en su debut en el Mundial de 2026

junio 17, 2026
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo | Foto: AFP
Cristiano Ronaldo | Foto: AFP
Con este marcador, tanto Portugal como República del Congo quedaron con un punto nada más en la tabla del Grupo K a la espera del resultado del partido que disputará la selección de Colombia frente a Uzbekistán.

Con un Cristiano Ronaldo totalmente anulado, Portugal hizo su tan esperado debut en Mundial de 2026 tras enfrentarse a República del Congo.

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Aunque los 'lusos' abrieron el marcador, con un gol rápido al minuto 6 gracias al futbolista Joao Neves, su superioridad en el resultado acabó en el 45+5.

Sobre el final del primer tiempo, en el tiempo de adición, República del Congo fue dominante y con un gol de cabeza de Yoane Wissa empató el partido.

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Para el segundo tiempo, Portugal intentó retomar la ventaja en el marcador, pero desperdició dos oportunidades claras que tuvo, ambas a cargo de CR7 quien falló las dos chances.

El conjunto africano también emprendió al ataque en varias ocasiones poniendo a temblar a los aficionados portugueses, pero fallando dichas oportunidades.

No obstante, ninguna de las dos pudo adelantarse en el marcador y el partido concluyó tal y como lo habían dejado antes del cierre del primer tiempo.

Con este marcador, tanto Portugal como República del Congo quedaron con un punto nada más en la tabla del Grupo K a la espera del resultado del partido que disputará la selección de Colombia frente a Uzbekistán.

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