Con un Cristiano Ronaldo sin brillo, Portugal empata ante República del Congo en su debut en el Mundial de 2026

Con un Cristiano Ronaldo totalmente anulado, Portugal hizo su tan esperado debut en Mundial de 2026 tras enfrentarse a República del Congo.

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Aunque los 'lusos' abrieron el marcador, con un gol rápido al minuto 6 gracias al futbolista Joao Neves, su superioridad en el resultado acabó en el 45+5.

Sobre el final del primer tiempo, en el tiempo de adición, República del Congo fue dominante y con un gol de cabeza de Yoane Wissa empató el partido.

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Para el segundo tiempo, Portugal intentó retomar la ventaja en el marcador, pero desperdició dos oportunidades claras que tuvo, ambas a cargo de CR7 quien falló las dos chances.

El conjunto africano también emprendió al ataque en varias ocasiones poniendo a temblar a los aficionados portugueses, pero fallando dichas oportunidades.

No obstante, ninguna de las dos pudo adelantarse en el marcador y el partido concluyó tal y como lo habían dejado antes del cierre del primer tiempo.

Con este marcador, tanto Portugal como República del Congo quedaron con un punto nada más en la tabla del Grupo K a la espera del resultado del partido que disputará la selección de Colombia frente a Uzbekistán.