NTN24
Viernes, 31 de julio de 2026
Viernes, 31 de julio de 2026
Hamás

Hamás acepta entregar las armas: “Un acuerdo histórico” para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Foto de militantes de Hamás (EFE)
Foto de militantes de Hamás (EFE)
El grupo terrorista aseguró su respaldo a una hoja de ruta para llegar al fin de la guerra, sin embargo, Israel sostiene reservas sobre el alcance del pacto.

Hamás notificó este viernes que aceptó un acuerdo para inclinarse por el fin de la guerra en Gaza, el cual busca el desarme de forma paulatina del grupo terrorista y la vez con esto, el retiro poco a poco de las fuerzas israelíes del enclave palestino. La propuesta ha sido impulsada con la mediación internacional, la cual representa uno de los avances que más se han reflejado desde que inició el conflicto. No obstante, Israel aún aprueba esto de manera oficial.

o

El anuncio llega un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara esa situación como "un acuerdo histórico" por medio de su red Truth Social. Según lo que dijo el mandatario, el cese a las armas de Hamás significa un paso muy importante para la creación de una nueva administración palestina que se haga con el control de la Franja de Gaza.

Dos dirigentes de alto rango en Hamás confirmaron a la AFP, bajo la condición de anonimato, que ellos aceptaron las condiciones que tienen relación con el abandono de las armas y la salida gradual del ejército israelí. Según las fuentes, el proceso tendrá muy en cuenta a mecanismos de supervisión internacional para asegurar que se cumplan los compromisos por ambas partes.

Ghazi Hamad, integrante del equipo negociador de Hamás, aseguró a la AFP que las concesiones hacen alusión a la necesidad de aliviar la situación humanitaria. "Hamás está haciendo concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento", afirmó.

El acuerdo dictamina que el armamento del grupo va a ser entregado al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), organismo integrado por tecnócratas palestinos que asumiría la gestión civil del territorio en el tiempo de período de transición. Por otro lado, una Fuerza Internacional de Estabilización, el cual está en proceso de conformación, daría el soporte a las tareas de seguridad junto con una nueva fuerza policial palestina.

o

Sin embargo, la propuesta aun enfrenta obstáculos. Una fuente política israelí indicó a la AFP que el texto no responde de lleno a las exigencias de Israel acerca de una desmilitarización total de Gaza y aseguró que ese aspecto no ha sido resuelto en el transcurso de la reunión entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y Donald Trump en la Casa Blanca esta semana.

Las negociaciones hacen parte de la segunda fase del alto el fuego que empezó a discutirse en Egipto y quiere poner fin a una guerra iniciada luego del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Desde aquel día, el conflicto ya dejó decenas de miles de muertos y una grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

Temas relacionados:

Hamás

Franja de Gaza

Israel

Acuerdo

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Habla el comandante de Policía que sobrevivió a violento ataque del ELN en Colombia: "Fuimos emboscados con artefactos explosivos y atacados desde lo alto de la montaña"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay mucho temor a que vuelva a producirse la tragedia": experta sobre la salud mental en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El indignante video de enfermero agrediendo a adultos mayores: esto fue lo que sucedió

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué busca Abelardo de la Espriella con su posesión presidencial fuera de Bogotá el 7 de agosto?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Policía de Colombia
Policía de Colombia

Habla el comandante de Policía que sobrevivió a violento ataque del ELN en Colombia: "Fuimos emboscados con artefactos explosivos y atacados desde lo alto de la montaña"

Terremoto en Venezuela Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Hay mucho temor a que vuelva a producirse la tragedia": experta sobre la salud mental en Venezuela

ICE en los aeropuertos de Estados Unidos / FOTO: Captura de pantalla
Migrantes

Crece la preocupación entre los migrantes por las crecientes detenciones de ICE en los aeropuertos

Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la decisión del INE hacia el PRI - Foto: EFE/X
México

En México, el INE prohíbe al partido PRI llamar “Narcopartido” al movimiento político de gobierno Morena

Rubio y Trump/ María Corina Machado - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Marco Rubio y Donald Trump prevén transición en Venezuela, pero ¿será esta posible sin María Corina en las negociaciones anunciadas?

Más de Actualidad

Ver más
Cuestionan incrementos de votación a favor de Iván Cepeda en zonas de influencia de grupos armados.
Elecciones Presidenciales en Colombia

Graves cuestionamientos por incrementos de votación a favor de Iván Cepeda en zonas de influencia de grupos armados

Refugio de damnificados por los terremotos en La Guaira (Venezuela) - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Continúan en campamentos transitorios más de 23.000 afectados por los terremotos en Venezuela

Fuerzas de EE. UU. en Medio Oriente - Foto X: @CENTCOM
Estados Unidos e Irán

"Inició una etapa más frontal de la guerra": advierten nueva escalada en ataques cruzados entre Estados Unidos y el régimen iraní

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cuestionan incrementos de votación a favor de Iván Cepeda en zonas de influencia de grupos armados.
Elecciones Presidenciales en Colombia

Graves cuestionamientos por incrementos de votación a favor de Iván Cepeda en zonas de influencia de grupos armados

Refugio de damnificados por los terremotos en La Guaira (Venezuela) - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Continúan en campamentos transitorios más de 23.000 afectados por los terremotos en Venezuela

Inter Miami vs Chicago en Estados Unidos. (AFP)
Inter de Miami

"Contraten a Vozinha": la reacción de los fanáticos tras insólito gol que le marcaron al equipo de Messi en Estados Unidos

Retrato de Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Juicio contra Maduro

"Se la acusa de haber desplegado toda la actividad narcoterrorista y suministrar armas a grupos terroristas desde el ejercicio del poder": Zair Mundaray sobre nueva audiencia de Maduro en Nueva York

Fuerzas de EE. UU. en Medio Oriente - Foto X: @CENTCOM
Estados Unidos e Irán

"Inició una etapa más frontal de la guerra": advierten nueva escalada en ataques cruzados entre Estados Unidos y el régimen iraní

James Rodríguez - EFE
James Rodríguez

¿El fin de la carrera de James Rodríguez? Minnesota United anunció qué pasará con el colombiano en el club

Nicolás Maduro - AFP - EFE
Presos políticos

Mientras Maduro goza del garante sistema judicial de EEUU, los presos políticos sufren en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre