Hamás acepta entregar las armas: “Un acuerdo histórico” para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza

Hamás notificó este viernes que aceptó un acuerdo para inclinarse por el fin de la guerra en Gaza, el cual busca el desarme de forma paulatina del grupo terrorista y la vez con esto, el retiro poco a poco de las fuerzas israelíes del enclave palestino. La propuesta ha sido impulsada con la mediación internacional, la cual representa uno de los avances que más se han reflejado desde que inició el conflicto. No obstante, Israel aún aprueba esto de manera oficial.

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El anuncio llega un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara esa situación como "un acuerdo histórico" por medio de su red Truth Social. Según lo que dijo el mandatario, el cese a las armas de Hamás significa un paso muy importante para la creación de una nueva administración palestina que se haga con el control de la Franja de Gaza.

Dos dirigentes de alto rango en Hamás confirmaron a la AFP, bajo la condición de anonimato, que ellos aceptaron las condiciones que tienen relación con el abandono de las armas y la salida gradual del ejército israelí. Según las fuentes, el proceso tendrá muy en cuenta a mecanismos de supervisión internacional para asegurar que se cumplan los compromisos por ambas partes.

Ghazi Hamad, integrante del equipo negociador de Hamás, aseguró a la AFP que las concesiones hacen alusión a la necesidad de aliviar la situación humanitaria. "Hamás está haciendo concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento", afirmó.

El acuerdo dictamina que el armamento del grupo va a ser entregado al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), organismo integrado por tecnócratas palestinos que asumiría la gestión civil del territorio en el tiempo de período de transición. Por otro lado, una Fuerza Internacional de Estabilización, el cual está en proceso de conformación, daría el soporte a las tareas de seguridad junto con una nueva fuerza policial palestina.

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Sin embargo, la propuesta aun enfrenta obstáculos. Una fuente política israelí indicó a la AFP que el texto no responde de lleno a las exigencias de Israel acerca de una desmilitarización total de Gaza y aseguró que ese aspecto no ha sido resuelto en el transcurso de la reunión entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y Donald Trump en la Casa Blanca esta semana.

Las negociaciones hacen parte de la segunda fase del alto el fuego que empezó a discutirse en Egipto y quiere poner fin a una guerra iniciada luego del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Desde aquel día, el conflicto ya dejó decenas de miles de muertos y una grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza.