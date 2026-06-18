"Está más viejo ahora": polémicas declaraciones de jugador de Congo sobre Cristiano Ronaldo tras su debut en el Mundial

Un jugador de la selección de República del Congo ha causado polémica tras referirse a Cristiano Ronaldo luego de su debut en el Mundial 2026 este miércoles.

El atacante Ngal’ayel Mukau de la selección africana respondió a las preguntas de los periodistas en zona mixta y en particular sobre el jugador luso del Al-Nassr

Mukau respondió al ser consultado sobre si hubo alguna directriz técnica para marcar a Cristiano Ronaldo durante el juego del Congo ante Portugal.

VEA TAMBIÉN ¿Se le dará la revancha? Cristiano Ronaldo vuelve a pisar este estadio mundialista y buscará sumar de a tres con la selección de Portugal o

“Para ser honesto, no realmente, porque sabemos que él ya no es el mismo que antes”, aseguró al término del encuentro que quedó empatado 1 a 1. “Ahora está un poco mayor, pero aun así es uno de los mejores que ha jugado este deporte”, agregó.

Cabe recordar que el astro portugués se convirtió este miércoles en el jugador más longevo en ser titular en un encuentro del Mundial 2026 con 41 años y 132 días.

Cristiano Ronaldo se pronunció luego del inesperado resultado de Portugal en el debut del Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador del Al-Nassr se lamentó en sus redes sociales por el resultado de su selección, aunque se mostró confiado de cara a los próximos encuentros de la selección lusa.

A través de sus redes sociales, Ronaldo aseguró que el debut no era el esperado después de empatar ante la selección africana que disputa su primera cita orbital.

VEA TAMBIÉN ¿Se le dará la revancha? Cristiano Ronaldo vuelve a pisar este estadio mundialista y buscará sumar de a tres con la selección de Portugal o

“No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado”, escribió CR7 en su cuenta de X.

Por último, aseguró que su selección tiene en la mira el próximo encuentro ante Uzbekistán en la segunda jornada de a fase de grupos.

“Cabeza levantada y foco en el próximo juego”, añadió.