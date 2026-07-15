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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Mundial 2026

El entrenador de Inglaterra respondió a las críticas por su postura defensiva en la semifinal del Mundial ante Argentina: "No me arrepiento"

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra - Foto: EFE
Semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra - Foto: EFE
Tras la apertura de Gordon, Inglaterra fue acorralada en su campo por Argentina sin que Tuchel encontrara otra respuesta que intentar resistir introduciendo tres defensas desde el banco.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, asumió su responsabilidad por la derrota ante Argentina por 2-1 este miércoles en semifinales del Mundial 2026, pero sin arrepentirse de la estrategia ultradefensiva que dio alas a la remontada de su rival.

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"No me arrepiento de nada", afirmó el técnico alemán tras ver cómo su equipo desperdiciaba un gol de ventaja logrado por Anthony Gordon en el minuto 55 en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

"Jugamos uno de nuestros mejores partidos, quizá el mejor, dadas las circunstancias", aseguró el técnico alemán. "El equipo estuvo a la altura, pero no pudimos rematar la faena", añadió.

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"Estuvimos tan cerca, pero no pudimos mantener el nivel después de marcar", reconoció.

Tras la apertura de Gordon, Inglaterra fue acorralada en su campo por Argentina sin que Tuchel encontrara otra respuesta que intentar resistir introduciendo tres defensas desde el banco.

El asedio albiceleste terminó dando frutos con los goles de Enzo Fernández en el minuto 85 y de Lautaro Martínez en el 90+2'.

"Por supuesto que queríamos ir a por el segundo gol, pero no tenía la sensación de que los cambios ofensivos fueran a ayudar", afirmó. "Nos mantuvimos en nuestro 4-4-2, pero cada vez nos volvimos más pasivos", sostuvo.

"No modificamos nada después del gol, pero el partido cambió por completo", consideró.

"Argentina empezó a jugar asumiendo más riesgos, con más ritmo, con la sensación quizá de que ya no tenía nada que perder, lo que les liberó y nos frenó a nosotros", expuso Tuchel en la conferencia de prensa.

Desde antes incluso de que Argentina empatara, las críticas empezaron a multiplicarse ante la decisión de Tuchel de parapetar a su equipo alrededor del área de Jordan Pickford.

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Ante la prensa, Tuchel respondió con un contundente "no" a la pregunta de si su planteamiento fue equivocado.

"En cuanto pierdes, te critican, así son las cosas. Te critican después. Nadie sabe qué habría pasado si hubiéramos tomado decisiones distintas. Así que no tiene sentido entrar en eso y perder la cabeza", argumentó.

"Soy responsable de ellas, yo las tomé, así que acepto la crítica", concluyó.

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