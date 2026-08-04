Oposición nicaragüense propone plan para la liberación de su país similar a la de Venezuela

En Nicaragua, la oposición creó un “Plan Especial de 12 puntos para la Liberación y Transición Democrática” de la nación centroamericana, el vual fue enviado a la OEA. Una hoja de ruta por medio de la cual se plantean medidas políticas, económicas, diplomáticas y judiciales, por medio de las cuales busca incrementar la presión internacional hacia el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.