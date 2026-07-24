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Viernes, 24 de julio de 2026
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Selección Argentina

Otra figura de la selección Argentina continuaría los pasos de Otamendi y le diría adiós a la Albiceleste: “Va a ser muy difícil mantener este nivel”

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección de Argentina - EFE.
Selección de Argentina - EFE.
El volante también agregó que “vivió cosas muy importantes, pero perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo”.

La selección Argentina sigue recibiendo noticias luego de la derrota en la final del Mundial 2026 a manos de España, que le quitó la ilusión de sumar la cuarta estrella de su historia.

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La derrota en Nueva York también trajo varias renuncias en el equipo. Una de ellas, ya oficial, es la del defensa Nicolás Otamendi, quien era considerado una voz de mando y un referente en la defensa de la Albiceleste.

Asimismo, hay muchas dudas alrededor de la continuidad de Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez en la selección. El '10' está muy cerca de decir adiós debido a su edad, mientras que el arquero dejó claro en una publicación reciente que es una posibilidad al escribir: “Es hora de pensar si es tiempo de dar un paso al costado”.

A estos rumores se suma Leandro Paredes, quien apenas llegó a Buenos Aires tras la final se puso a disposición de Boca Juniors y, en un pronunciamiento ante los medios de comunicación, dejó abierta la posibilidad de retirarse de la selección.

“No sé si voy a seguir en la selección”, dijo Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

El volante de Boca se sumó así al grupo de veteranos que deberán definir si continuarán en la Albiceleste tras la derrota por la mínima diferencia frente al seleccionado español.

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Paredes también agregó: “Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos. Conseguimos cosas importantes, pero perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo, porque estuvimos muy cerca otra vez”.

Del mismo modo, añadió: “Logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera. Hay que poner un montón de cosas sobre la balanza, hablar con el entrenador y tomar decisiones con calma”.

Finalmente, Leandro Paredes fue campeón del mundo en Qatar 2022. Además, conquistó las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, así como la Finalissima 2022.

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