Este es el estricto protocolo en el Mundial 2026 en caso de tormentas eléctricas: partido de Francia se retrasó por más de dos horas

El partido del Mundial 2026 entre Francia e Irak tuvo que ser interrumpido durante más de dos horas el lunes debido a tormentas cercanas al estadio de Filadelfia: un dispositivo de seguridad previsto por la legislación estadounidense y que se impone a la FIFA en este caso.

En Estados Unidos la legislación en caso de tormenta es muy estricta, en un país en el que se producen "entre 20 y 25 millones de rayos por año", provocando la muerte de "una treintena de personas y cientos de heridos", según el National Weather Service, servicio meteorológico de Estados Unidos, que precisa que "dos tercios de los decesos están vinculados a actividades de ocio en exterior".

Los protocolos de seguridad imponen la suspensión de eventos deportivos al aire libre durante 30 minutos cuando se detectan rayos en un radio aproximado de 8 millas (13 km) alrededor del estadio.

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Si durante ese periodo se detecta un nuevo rayo, el contador vuelve a cero, tantas veces como sea necesario para que en un intervalo de 30 minutos no haya rayos, haciendo que la hora de reanudación de los partidos sea completamente imprevisible.

A partir del momento en el que se detecta la tormenta los jugadores deben regresar a los vestuarios y el público tiene que ponerse a cubierto, tal y como se indicó el lunes durante el Francia-Irak en el que los espectadores dejaron las gradas y se resguardaron en los pasillos del estadio hasta el final de la alerta.

"En caso de previsión de tormentas, los organizadores deben plantearse anular o aplazar la actividad o evento", precisa el National Weather Service.

Este lunes, el partido se reanudó después de más de dos horas de interrupción.

Sujeto a las reglas del país anfitrión en esa materia, el reglamento del Mundial no menciona ningún protocolo en caso de tormenta o intemperie si no hay posibilidad de cerrar el techo de un estadio con un partido en curso.

"Si el partido se inicia con el techo abierto y las condiciones meteorológicas empeoran gravemente al punto de afectar el desarrollo del partido, el árbitro, de acuerdo con el director del encuentro de la FIFA, está habilitado para ordenar el cierre del techo durante el partido", indica el reglamento de la institución.

"En ese caso, el techo tiene que quedarse cerrado hasta el final del partido. El techo solo puede abrirse o cerrarse si no hay nadie sobre el campo", añade la FIFA.

Cinco de los 16 estadios del Mundial cuentan con un techo. Uno en Canadá (Vancouver) y otros cuatro en Estados Unidos: Arlington, Atlanta, Houston y el SoFi en Los Ángeles.