Video: el Kun Agüero sufrió una arritmia cardiaca mientras estaba en vivo; Ibai casi se muere del susto

El exjugador argentino Sergio ´Kun’ Agüero preocupó a sus fanáticos y al streamer español Ibai cuando se encontraban en plena transmisión y el exfutbolista comenzó a sufrir de una arritmia cardiaca.

Como se observa en las imágenes, el ‘Kun’ se encontraba hablando con Ibai cuando comenzó a agarrarse el pecho y se quedó en silencio por un momento. Al verlo, su compañero le pregunta si se encuentra bien y el exjugador del Manchester City le responde: “creo que me agarró una mini arritmia”.

Ibai, preocupado, le dice “¿Quieres que vayamos al médico?” a lo que el argentino le responde que no era nada grave para darle tranquilidad al momento y a los seguidores que estaban viendo el directo y preguntaban por el estado de salud de Agüero.

Tras el susto, el exfutbolista sacó un video en sus redes sociales dando un parte de tranquilidad: “Hola gente. Bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien, no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”.

Cabe recordar que el Kun Agüero se vio obligado a retirarse del fútbol profesional cuando vestía la camiseta del Barcelona, en un partido contra el Deportivo Alavés el 30 de octubre del 2021, a los 33 años, porque sufrió una arritmia cardiaca en pleno juego.