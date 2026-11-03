Descubren un misterioso mundo helado en los confines del sistema solar: este es el tiempo que tarda en dar vuelta al Sol

Un nuevo cuerpo celeste se descubrió en los confines del sistema solar podría añadirse a la lista de planetas enanos que incluye a Plutón. Se trata de 2026 ED138, un objeto helado que fue identificado por científicos del Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en el norte de Chile, que llamó la atención por su tamaño y brillo a pesar de encontrarse a una enorme distancia del Sol.

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Las primeras estimaciones señalan que podría tener entre 600 y 1.500 kilómetros de diámetro. Pese a que todavía no cuenta con la clasificación oficial de planeta enano, sus dimensiones lo hacen ser un candidato destacado para entrar a esa categoría astronómica.

El objeto se encuentra en este momento a unas 46 unidades astronómicas del Sol, es decir, cerca de 46 veces la distancia que separa a la Tierra de nuestra estrella. También los cálculos preliminares indican que requiere cerca de 281 años para completar una vuelta alrededor del Sol y que su órbita presenta una inclinación de 25 grados respecto al plano en el que se desplazan los planetas.

El Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional confirmó las observaciones y anunció el hallazgo durante los últimos días de octubre. No obstante, aún se necesitan estudios adicionales para determinar sus dimensiones con mayor precisión y comprobar si cumple los requisitos para ser visto como un planeta enano.

El descubrimiento lo hizo Matthew Holman, investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, quien detectó el objeto el 13 de octubre al momento en que analizaba datos del telescopio Rubin por medio de un sistema informático diseñado para localizar cuerpos celestes en movimiento.

El científico reconoció que inicialmente le sorprendió encontrar un objeto de esas características. “Mi primera reacción fue de incredulidad y entusiasmo”, detalló Holman, según el reporte de El País. El investigador señaló que estos cuerpos son poco frecuentes y que, por esa razón, empezó a comprobar si el resultado se podía deber a un error del programa.

Posteriormente, el equipo encontró registros adicionales del objeto en observaciones realizadas entre marzo y julio de 2026. También recuperó imágenes de archivo del Observatorio Interamericano Cerro Tololo, en Chile, que permitieron reconstruir su trayectoria desde 2016.

Una de las razones por las que pasó inadvertido es que está ubicado en una región del cielo con una enorme concentración de estrellas que le pertenecen a la Vía Láctea. Ese fondo luminoso dificultaba el poder distinguir el débil movimiento del cuerpo celeste.

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Para recibir esa clasificación, 2026 ED138 tiene que demostrar que tiene suficiente masa para que su propia gravedad le haya dado una forma al parecer, redondeada. También tiene que cumplir los demás criterios establecidos para esta categoría.

Los científicos estiman realizar observaciones adicionales, sobre todo por medio de telescopios que trabajen en el espectro infrarrojo, para precisar su tamaño y características.

En este momento, la Unión Astronómica Internacional reconoce cinco planetas enanos: Ceres, Plutón, Eris, Haumea y Makemake. Si se confirma su naturaleza, 2026 ED138 puede llegar a convertirse en el sexto integrante de esa lista.

El hallazgo igualmente representa una muestra del potencial del Observatorio Vera C. Rubin, que inició su investigación sistemática del cielo austral en junio de 2026 y continuará observándolo durante una década. Los científicos esperan que sus registros dejan encontrar otros objetos que aún permanecen ocultos en las regiones más distantes del sistema solar.