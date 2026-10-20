NTN24
Martes, 20 de octubre de 2026
Martes, 20 de octubre de 2026
Marco Rubio

Marco Rubio pide en India a poderoso conglomerado empresarial que refine más petróleo venezolano

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar (EFE)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar (EFE)
Durante su visita de dos días a Mumbai y Jamnagar, en el oeste del país, está previsto que Rubio se reúna con líderes gubernamentales y empresariales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, planea alentar a la empresa india Reliance Industries (RELI.NS) a refinar más crudo venezolano en sus refinerías locales y, potencialmente, a comenzar a producir petróleo en el país sudamericano, según declaró el martes a los periodistas en Mumbai.

Rubio llegó a la sofocante capital financiera de la India pocos días después de que el presidente Donald Trump eximiera de posibles sanciones a los principales compradores mundiales de petróleo ruso, una lista que incluye a la India.

Esta medida podría facilitar el camino hacia un acuerdo comercial entre Nueva Delhi y Washington; sin embargo, ha sido duramente criticada por legisladores de Estados Unidos, quienes sostienen que la administración Trump ha sido demasiado blanda con Moscú.

o

Durante su visita de dos días a Mumbai y Jamnagar, en el oeste del país, está previsto que Rubio se reúna con líderes gubernamentales y empresariales, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, y el multimillonario Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries, compañía que opera el complejo de refinación más grande del mundo.

“Mañana hablaremos con Reliance sobre la posibilidad de refinar más crudo venezolano... Ya lo han hecho en el pasado y creo que, a medida que aumente el suministro de petróleo venezolano, es algo que pueden volver a realizar”, afirmó Rubio a los periodistas.

Las dos enormes refinerías de Reliance en el complejo de Jamnagar, con una capacidad combinada de aproximadamente 1,4 millones de barriles de crudo al día, tienen la capacidad de procesar los crudos extrapesados provenientes de Venezuela, algunos de los cuales presentan una consistencia similar a la de un lodo.

A medida que la producción petrolera de Venezuela ha aumentado —tras la captura de Nicolás Maduro por parte de la administración Trump en enero—, Reliance se ha convertido en un importante importador de crudo de dicho país.

Al ser consultado sobre si abordaría la posibilidad de que la propia Reliance realice actividades de extracción de petróleo en Venezuela, Rubio señaló que el tema ya se había tratado anteriormente y que volvería a ponerse sobre la mesa.

Si bien Reliance es un importante refinador de crudo venezolano, no tiene operaciones activas dentro del país sudamericano.

o

“Vamos a analizar qué es lo que está frenando el proceso y qué oportunidades existen... Se trata de una empresa que ha tenido presencia en Venezuela en el pasado y que cuenta con una capacidad de refinación considerable”, afirmó.

La visita de Rubio se produce después de que, el pasado viernes, Trump eliminara un posible obstáculo para un acuerdo comercial entre ambos países al eximir a Nueva Delhi de la aplicación de aranceles que habrían penalizado sus importantes compras de petróleo crudo ruso.

Una ley firmada por Trump en septiembre autoriza a la administración a imponer aranceles de hasta el 100 % a los cinco principales importadores de petróleo ruso; entre ellos se encuentra la India, que ocupa el segundo lugar en dicha lista, justo después de China.

La decisión de Trump de suspender la aplicación de las disposiciones fundamentales de dicha ley ha provocado el malestar tanto de demócratas como de republicanos, quienes le habían instado a intensificar la presión económica sobre Moscú debido a la guerra en Ucrania.

Rubio señaló que el esfuerzo por cerrar un acuerdo comercial fue un factor determinante en la decisión de no aplicar estos aranceles. Al parecer, el acuerdo comercial integral está prácticamente finalizado, lo que abre la posibilidad de que se firme durante su visita.

Asimismo, indicó que la administración Trump ha iniciado un periodo de revisión de 60 días, durante el cual evaluará si procede imponer nuevos aranceles.

Rubio comentó a CNN News18 que las negociaciones para el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India se centran ya únicamente en detalles técnicos.

Si bien en el pasado la administración Trump presionó a la India para que redujera sus importaciones de petróleo ruso, Estados Unidos firmó la semana pasada un acuerdo con Rusia para importar diésel —una medida destinada a reducir los precios internos del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato—, lo que pone en duda hasta qué punto este asunto sigue siendo una prioridad en su política exterior.

La India importa más del 85 % de sus necesidades de petróleo crudo para abastecer a su economía, que registra un rápido crecimiento.

La visita de Rubio a la India se produce tras un viaje a la ciudad uzbeka de Samarcanda, donde se reunió con líderes políticos y empresariales de Asia Central.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Donald Trump

Petróleo en Venezuela

India

Crudo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nueva denuncia de presuntas irregularidades en contrato de hospital de San Andrés

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado es alguien que ha torpedeado el alcance de la transición”: analista sobre el número dos del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Espionaje de China? Congresista republicano alerta sobre presencia de buques chinos en costas de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Registran 15 jets privados entre Venezuela y Turquía en medio de sospechas de transporte de oro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Desoladoras imágenes e impresionantes rescates aéreos dejan las inundaciones en España

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Isla de San Andrés en Colombia-Foto: AFP
San Andrés

Nueva denuncia de presuntas irregularidades en contrato de hospital de San Andrés

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado - Fotos: AFP
Elecciones en Venezuela

Trump responde a pregunta sobre hipotética contienda electoral entre Machado y Rodríguez

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

San Andrés, un tesoro en grave riesgo: De la Espriella encara a gobernadora y congresista de la isla

Diosdado Cabello - Foto: AFP
Régimen venezolano

“Diosdado es alguien que ha torpedeado el alcance de la transición”: analista sobre el número dos del régimen venezolano

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula Da Silva - Foto AFP
Elecciones en Brasil

"Hay una ligera ventaja de Bolsonaro": exembajadora de Venezuela en Brasil sobre segunda vuelta presidencial

Más de Economía

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE)
Combustible

Donald Trump firma orden ejecutiva para permitir el acceso libre al diésel rojo libre de impuestos ante el alza de los combustibles

Adultos mayores buscando su sustento en Venezuela como vendedores ambulantes / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos de referencia: EFE
Crisis económica

Pese a la narrativa de Delcy Rodríguez, Venezuela volvió a quedar en la última posición del Índice de Libertad Económica

Euro y dólar (billetes) - Fotos de referencia: Pexels
Precio del dólar

El dólar y el euro mantienen su tendencia al alza en Venezuela: así cotizan este lunes 19 de octubre, según el BCV

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Christa Pike sobrevivió a ejecución - AFP
Pena de muerte

Christa Pike sobrevivió a dos dosis letales en intento de ejecución en EE. UU.: "Despertó y empezó a hablar"

Retrato de Nicolás Maduro-Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Giro en el caso del dictador Nicolás Maduro: Jason A. Richman deja la Fiscalía del Distrito Sur de NY

Gabriel Coronel y Daniela Ospina
Daniela Ospina

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelan detalles inéditos de su matrimonio: "Esto no es perfecto, pero es una construcción diaria"

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, y Gustavo Petro, expresidente de Colombia - Fotos: EFE
Gustavo Petro

Salvatore Mancuso aseguró que delegados de Gustavo Petro pidieron a exjefes paramilitares hablar en contra de De la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras

Exbasquetbolistas venezolanos Carl Herrera y Greivis Vásquez / Aro de básquet - Fotos: Facebook / Pexels
Greivis Vásquez

Greivis Vásquez propuso que se le rinda homenaje a Carl Herrera con una estatua: "Se le debe a los grandes nuestros"

Familiares de presos políticos en Venezuela se encadenan alrededor de los centros de tortura - Foto AFP
Régimen de Venezuela

“Hay formación especializada de hombres para torturar”: Tamara Suju sobre este crimen del régimen venezolano

Fotos: AFP
Manifestaciones

"Una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto": presidente entregó balance de movilizaciones del miércoles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023