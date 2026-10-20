Marco Rubio pide en India a poderoso conglomerado empresarial que refine más petróleo venezolano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, planea alentar a la empresa india Reliance Industries (RELI.NS) a refinar más crudo venezolano en sus refinerías locales y, potencialmente, a comenzar a producir petróleo en el país sudamericano, según declaró el martes a los periodistas en Mumbai.

Rubio llegó a la sofocante capital financiera de la India pocos días después de que el presidente Donald Trump eximiera de posibles sanciones a los principales compradores mundiales de petróleo ruso, una lista que incluye a la India.

Esta medida podría facilitar el camino hacia un acuerdo comercial entre Nueva Delhi y Washington; sin embargo, ha sido duramente criticada por legisladores de Estados Unidos, quienes sostienen que la administración Trump ha sido demasiado blanda con Moscú.

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Durante su visita de dos días a Mumbai y Jamnagar, en el oeste del país, está previsto que Rubio se reúna con líderes gubernamentales y empresariales, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, y el multimillonario Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries, compañía que opera el complejo de refinación más grande del mundo.

“Mañana hablaremos con Reliance sobre la posibilidad de refinar más crudo venezolano... Ya lo han hecho en el pasado y creo que, a medida que aumente el suministro de petróleo venezolano, es algo que pueden volver a realizar”, afirmó Rubio a los periodistas.

Las dos enormes refinerías de Reliance en el complejo de Jamnagar, con una capacidad combinada de aproximadamente 1,4 millones de barriles de crudo al día, tienen la capacidad de procesar los crudos extrapesados provenientes de Venezuela, algunos de los cuales presentan una consistencia similar a la de un lodo.

A medida que la producción petrolera de Venezuela ha aumentado —tras la captura de Nicolás Maduro por parte de la administración Trump en enero—, Reliance se ha convertido en un importante importador de crudo de dicho país.

Al ser consultado sobre si abordaría la posibilidad de que la propia Reliance realice actividades de extracción de petróleo en Venezuela, Rubio señaló que el tema ya se había tratado anteriormente y que volvería a ponerse sobre la mesa.

Si bien Reliance es un importante refinador de crudo venezolano, no tiene operaciones activas dentro del país sudamericano.

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“Vamos a analizar qué es lo que está frenando el proceso y qué oportunidades existen... Se trata de una empresa que ha tenido presencia en Venezuela en el pasado y que cuenta con una capacidad de refinación considerable”, afirmó.

La visita de Rubio se produce después de que, el pasado viernes, Trump eliminara un posible obstáculo para un acuerdo comercial entre ambos países al eximir a Nueva Delhi de la aplicación de aranceles que habrían penalizado sus importantes compras de petróleo crudo ruso.

Una ley firmada por Trump en septiembre autoriza a la administración a imponer aranceles de hasta el 100 % a los cinco principales importadores de petróleo ruso; entre ellos se encuentra la India, que ocupa el segundo lugar en dicha lista, justo después de China.

La decisión de Trump de suspender la aplicación de las disposiciones fundamentales de dicha ley ha provocado el malestar tanto de demócratas como de republicanos, quienes le habían instado a intensificar la presión económica sobre Moscú debido a la guerra en Ucrania.

Rubio señaló que el esfuerzo por cerrar un acuerdo comercial fue un factor determinante en la decisión de no aplicar estos aranceles. Al parecer, el acuerdo comercial integral está prácticamente finalizado, lo que abre la posibilidad de que se firme durante su visita.

Asimismo, indicó que la administración Trump ha iniciado un periodo de revisión de 60 días, durante el cual evaluará si procede imponer nuevos aranceles.

Rubio comentó a CNN News18 que las negociaciones para el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India se centran ya únicamente en detalles técnicos.

Si bien en el pasado la administración Trump presionó a la India para que redujera sus importaciones de petróleo ruso, Estados Unidos firmó la semana pasada un acuerdo con Rusia para importar diésel —una medida destinada a reducir los precios internos del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato—, lo que pone en duda hasta qué punto este asunto sigue siendo una prioridad en su política exterior.

La India importa más del 85 % de sus necesidades de petróleo crudo para abastecer a su economía, que registra un rápido crecimiento.

La visita de Rubio a la India se produce tras un viaje a la ciudad uzbeka de Samarcanda, donde se reunió con líderes políticos y empresariales de Asia Central.