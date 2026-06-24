Secretario del Tesoro de EE. UU. afirma que el dólar va a ser "el eje central del comercio" de la "nueva Venezuela"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que Venezuela volverá al sistema financiero basado en el dólar.

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Según Bessent, la “nueva Venezuela” operará con la divisa estadounidense como “eje central de su comercio”.

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“La nueva Venezuela va a facturar en dólares. Están volviendo al sistema dólar”, declaró el funcionario norteamericano.

Bessent argumentó que las sanciones financieras para asfixiar al régimen chavista dejaron a Venezuela por fuera del sistema del dólar, lo que le impedía transar con la moneda.

De acuerdo con el funcionario, dicho panorama obligó al país latinoamericano a ofertar su petróleo con descuento y a recibir pagos por fuera del sistema del dólar, con China como principal comprador.

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Finalmente, Bessent indicó que el regreso de Venezuela a dicho sistema financiero ayudaría significativamente a su economía, golpeada durante varios años por las sanciones al chavismo.

Las declaraciones de Bessent se conocen en medio de la visión de la Administración del presidente Donald Trump de potenciar el papel del dólar como principal divisa de referencia en el comercio y las finanzas a nivel mundial.

A comienzos de enero, el presidente Trump anunció la captura del dictador chavista Nicolás Maduro en una operación especial de Estados Unidos en Caracas.

En ese entonces, el mandatario republicano dijo que Estados Unidos está “a cargo” del país y controla su industria petrolera.

Se tiene previsto un plan de tres fases para Venezuela, según lo confirmó el secretario de Estado Marco Rubio, quien argumentó que se buscará estabilizar, recuperar y llevar a una transición política al país sudamericano.