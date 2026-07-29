Javier Milei confirma su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia

En el marco de los preparativos para el cambio de mando presidencial en Colombia, se confirmó la asistencia del presidente de Argentina, Javier Milei, a los actos protocolarios en los que Abelardo de la Espriella asumirá su presidencia.

El anuncio fue hecho por el vicepresidente electo, Juan Carlos Restrepo, tras sostener un breve pero cordial encuentro con el mandatario argentino en la posesión de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, donde le transmite un saludo formal en nombre del presidente electo colombiano.

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​"Me encontré con el presidente Javier Milei y le llevé los saludos del 'Tigre', Abelardo de la Espriella. Fue un saludo breve, pero muy cordial, y me confirmó que estará presente en la 'asunción' del presidente de Colombia", reveló Restrepo a través de sus canales oficiales.

Tras el encuentro, Restrepo aprovechó la oportunidad para destacar un particular matiz lingüístico sobre cómo se denomina este acto de transición democrática en Argentina en comparación con Colombia, resaltando el valor institucional del término utilizado en el sur del continente.

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​"En Argentina no dicen 'posesión presidencial'; dicen 'asunción'. La palabra viene del latín assumere, que significa 'tomar para sí', 'hacerse cargo', y de asumir. Es decir: el presidente no solo recibe un cargo, asume una responsabilidad", explicó el vicepresidente electo.

Con la confirmación de la asistencia de Javier Milei, la futura administración de Abelardo de la Espriella comienza a consolidar el respaldo internacional y la presencia de importantes líderes de la región para la jornada en la que tomará oficialmente las riendas del poder ejecutivo en Colombia.