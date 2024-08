Actor de 'Los 4 Fantásticos' de Marvel confiesa que no ha visto ninguna de las adaptaciones anteriores: "No sentí que fuera productivo"

El actor estadounidense Ebon Moss-Bachrach, quien hará parte del elenco de la nueva película de 'Los 4 Fantásticos' que se estrenará el 25 de julio de 2025, reveló detalles inéditos de su participación en la producción.

En medio de la convención del Comic de San Diego, en la que estuvieron presentes varios actores de “Los 4 Fantásticos”, Ebon Moss-Bachrach confesó que no ha visto ninguna de las adaptaciones anteriores de la famosa película de la que hará parte.

"No he visto esas películas. Cuando me contrataron para hacer esto, no sentí que fuera productivo ver esas películas", aseguró.

Pese a que 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' no tendrá relación con las anteriores películas, el actor decidió deliberadamente no ver ninguna de las previas.

"Realmente estamos haciendo algo específico. Estamos contando nuestra propia historia muy específica. Como cualquier gran obra, puedes hacerla con cuatro personas y luego reformularla con cuatro personas diferentes y que sea la misma obra, pero es una experiencia completamente diferente", agregó.

Es de señalar que Ebon Moss-Bachrach dará vida a Ben Grimm, alias “La Cosa”, un superhéroe que tiene una extraña morfología rocosa y una fuerza sobrehumana.

En el elenco también se encuentra Pedro Pascal, quien entrará en la piel de Reed Richards, alias Mr. Fantástico que tiene el poder de estirar su cuerpo.

Por su parte, Vanessa Kirby interpretará a Sue Storm, la Mujer Invisible, con poderes para manipular la luz y generar campos de fuerza.

El actor británico Joseph Quinn dará vida a Johnny Storm, el hermano de Sue, conocido como la Antorcha Humana, con el poder de manipular el fuego.

Finalmente, Julia Garner, más conocida por su trabajo en 'Ozark', también formará parte del elenco y se especula que su personaje podría ser el de Silver Surfer, un extraterrestre humanoide con piel metálica que puede viajar a través del espacio.

En historia original, los actores se transforman en superhéroes al exponerse a los rayos cósmicos durante una misión espacial.

‘Los Cuatro fantásticos’ es una próxima película de superhéroes del cómic que será parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) dirigida por Matt Shakman.