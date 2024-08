Actriz que interpretó un papel principal en la telenovela 'Yo Soy Betty, la fea' confesó que los fanáticos "nunca le piden fotos"

La icónica novela ‘Yo Soy Betty, la fea’ del fallecido libretista Fernando Gaitán, desde su lanzamiento en 1999 por el Canal RCN, se convirtió en una de las historias más importantes no solamente en Colombia sino en todo el mundo.

Su éxito ha tenido tanto impacto en el mundo que la plataforma de streaming Prime Video anunció hace unos meses que estaba preparando una secuela de la icónica novela que finalizó el 8 de mayo de 2001.

‘Betty La Fea, La Historia Continúa’, ya es un hecho. Con el pasar de los capítulos, la nueva producción está enamorando a la teleaudiencia.

Debido al auge, los personajes que conforman esta telenovela son constantemente entrevistados.

Recientemente, por ejemplo, el medio de comunicación Radio Corazón Perú tuvo como invitada a Natalia Ramírez, actriz colombiana que da vida al papel de 'Marcela Valencia'.

En el espacio de preguntas y respuestas, la artista confesó que los fanáticos “nunca le piden fotos”, pues la relacionan con el personaje (de “villana”).

“Me dolió mucho, nunca me piden fotos, he ido de gira y a todos les piden fotos, pero a mí no, por el personaje”, comentó la actriz.

Sinopsis ‘Yo soy Betty, la fea’ (1999)

Beatriz Pinzón es una brillante economista, pero físicamente no es muy agraciada y está resignada a envejecer al lado de sus padres porque ha perdido toda esperanza con los hombres.

No obstante, luego de pasar por muchas situaciones y obstáculos, logró demostrar que su inteligencia y su personalidad la harán irresistible.

Sinopsis de ‘Betty La Fea, La Historia Continúa’

Veinte años después, Betty se enfrenta al reto de conectar con su hija adolescente rebelde mientras su matrimonio con Armando se desmorona.