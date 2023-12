La vez que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ‘ninguneó’ a Karol G: “No puede ser que no haya visto el mensaje”

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, es hoy por hoy una de las artistas colombianas más importantes del mundo. Su show ‘Mañana Será Bonito Tour’ la ha llevado a llenar diferentes escenarios en Estados Unidos y en Latinoamérica.

Recientemente, aterrizó en su tierra natal, Medellín, con un evento llamado ‘Mañana será bonito fest’ que contó, aparte de su concierto, con una serie de artistas invitados como Young Miko, Peso Pluma, Feid, Becky G, Ryan Castro, Dj Tiësto, entre otros.

La artista antioqueña también tendrá dos fechas en el estadio El Campín el próximo 05 y 06 de abril como parte de la gira mundial que está haciendo; sin embargo, ‘la Bichota’ ya había venido a la capital colombiana en uno de los mejores momentos de su carrera y tuvo lleno dos veces el Movistar Arena en 2022.

Pues a uno de estos conciertos asistió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se disfrutó todo el recital y había sido invitada al backstage para conocer a Karol G; sin embargo, allá se enteró de que le había ignorado un mensaje de WhatsApp que le había dejado la paisa previo a estas presentaciones.

“Yo me muero por ella, soy una groupie total, entonces vino al Movistar Arena y yo asistí, cuando me dice el gerente del Movistar Arena que si quería conocerla, entonces fui al segundo concierto, pero me dijeron que ella se estaba preparando para salir el escenario, pero estaba el papá y la hermana y fui a saludarlos, le dije que si quería cruzáramos teléfonos y me respondió ‘yo ya tengo su teléfono, alcaldesa’”, contó la mandataria en una entrevista para Eva Rey.

Entonces López se espantó y le dijo “¿El año pasado? No, ¿a mí? ¿Karol G me escribió a mí, a mi teléfono?” y la hermana de la Bichota le respondió “Si, le escribimos que íbamos a venir a este concierto y que queríamos hacer algo adicional en Bogotá”.

Cuando la alcaldesa digitó el número de teléfono de Karol G en su celular, se dio cuenta que tenía un mensaje de hace seis meses de ella: “Dios mío, trágame tierra. Esto no me puede estar pasando. No puede ser que no haya visto este mensaje”, lamentó López.

Ahora la alcaldesa de Bogotá espera poder hablar con Karol G ahora que regresa a Bogotá en 2024.

Esta es la historia que Claudia López le contó a Eva Rey: