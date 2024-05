Ariadna Gutiérrez revela detalles inéditos de su vida personal: "A lo largo de mi infancia y adolescencia tuve muchos conflictos"

La modelo y exreina de belleza colombiana Ariadna Gutiérrez Arévalo es tendencia en redes sociales tras revelar detalles inéditos de su vida personal.

Durante el pódcast del venezolano Alejandro Chabán, la modelo habló de diferentes acontecimientos que marcaron su vida. Uno de ellos, la difícil situación que vivió durante su infancia luego de enterarse que había sido adoptada.

“Yo vengo de una infancia muy particular porque vengo de una familia adoptiva, pero que en realidad era familia mía, eran primos, eran tíos. O sea, mis padres adoptivos vienen siendo mis tíos abuelos, pero al separarme de mi familia biológica ya crezco con esta historia bastante diferente al resto de mis compañeros”, contó Gutiérrez.

De acuerdo con la exreina de belleza, ella fue adoptada cuando tenía apenas seis meses de nacida debido a que su madre biológica no podía asumir sus cuidados ni los de su hermana.

"Tuvo que salirse de donde estaba y no podía cuidarnos a las dos. En ese momento ella era maestra y mi hermana biológica se queda con mis abuelos y yo me quedo con mis tíos abuelos", comentó.

Además, reveló que, su familia nunca le ocultó la realidad de su situación. “Siempre se supo la historia, desde bebé sabía que ellos eran mis tíos abuelos, que mi mamá biológica no pudo cuidarme, pero como ella siempre estuvo ahí conmigo, la historia siempre fue de frente para todo el mundo”.

Ariadna también se refirió a la difícil situación que vivió cuando era pequeña ya que el hecho de ser de ser adoptada generó muchas preguntas e inquietudes sobre su identidad, además de diferencias con sus amigos y vecinos.

"A lo largo de mi infancia y adolescencia, tuve muchos conflictos internos con esa palabra y esa imagen de 'la niña adoptada' porque sentía que no sabía quién era. No sabía dónde pertenecía, quién era realmente y de dónde venía. Siempre fue una búsqueda constante saber quién era” confesó Ariadna.

Pese a dichos retos y a los malos comentarios, la colombiana se siente orgullosa de su familia adoptiva y está agradecida por el amor con el que creció.

"La gente piensa que al mencionar 'tú eres adoptada' o al criticar a mis padres biológicos o adoptivos me están hiriendo, pero en realidad me están dando fuerza. Me hacen sentir orgullosa de no solo tener una mamá, sino dos y tres, que es mi tía", expresó Ariadna.