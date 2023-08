Así reaccionan varios artistas a la muerte al parecer por ahogamiento de la hija de reconocido cantante mexicano

La escena musical mexicana se encuentra de luto luego de que se confirmara la muerte de María Fernanda, hija del reconocido cantante mexicano Luis Ángel ‘El Flaco’ Franco, el lunes 14 de agosto.

“Estimados amigos, familia y compañeros de prensa: con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido”, indicó ‘El Flaco’ en una sentida nota de prensa que fue difundida por algunos de sus compañeros cuando integró la banda Los Recoditos.

El cantante mexicano prometió que más tarde contestará los mensajes cargados de solidaridad que ha recibido por su luto.

“Ruego comprensión por el profundo dolor de este duro momento y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad”, finalizó.

Ante la triste noticia varios artistas mexicanos han reaccionado expresando sus condolencias y apoyo en el duro momento que afronta ‘El Flaco’.

“Pronta resignación mi amigo. Mi más sentido pésame. Dios lo bendiga”, escribió el cantante Lenin Ramírez, famoso por interpretar, entre otros, éxitos como ‘Yo Ya No Vuelvo Contigo’ junto a Grupo Firme.

Ramírez se expresó en un mensaje que escribió en una publicación que hizo ‘El Flaco’ hace tres días antes de la muerte de María Fernanda.

La agrupación La Ventaja Oficial también se pronunció tras el fallecimiento. “Qué Dios le dé la fuerza y el entendimiento necesario para tan dura situación. Un abrazote y mucha fuerza compa Flaco”, mencionó en la última publicación del enlutado padre.

Las primeras informaciones de la prensa local mexicana apuntan a que María Fernanda habría muerto tras ahogarse en Playa Brujas, Cerritos (Sinaloa) en México. La mujer habría estado acompaña de otra persona que, tras al parecer también estar en riesgo de ahogarse, pudo ser rescatada.

‘El Flaco’ es el intérprete de éxitos de la denominada música de banda como ‘Cabrón yo puedo’, ‘Hay otra en tu lugar’ y ‘No lo beses’.