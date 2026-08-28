NTN24
Viernes, 28 de agosto de 2026
Viernes, 28 de agosto de 2026
Céline Dion

Así será el regreso de Celine Dion a los escenarios: ofrecerá 16 conciertos en París

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Cantante Céline Dion | Foto: EFE
Cantante Céline Dion | Foto: EFE
La estrella se dirigió al Royal Monceau, un hotel de lujo cerca de los Campos Elíseos, donde una multitud la esperaba al grito de "¡Céline, te queremos!".

La cantante canadiense Céline Dion llegó este viernes a París, unas dos semanas antes de los conciertos con los que regresa a los escenarios tras un lustro de ausencia, constató AFP delante del hotel donde se hospedará durante este tiempo.

La estrella se dirigió al Royal Monceau, un hotel de lujo cerca de los Campos Elíseos, donde una multitud la esperaba al grito de "¡Céline, te queremos!".

"Siempre me he sentido apoyada desde el primer día y es una historia que continúa", declaró a BFMTV en referencia al fuerte vínculo que la une a Francia desde el inicio de su carrera, en los años 1980.

o

"Es verdad que es mi segundo hogar, agradezco que estén aquí, muchas gracias", dijo con gafas de sol negras y gabardina.

La artista de 58 años anunció en marzo que dará 16 conciertos en París, en septiembre y octubre, tras más de seis años alejada del público por problemas de salud. En mayo, están previstas otras 10 fechas.

Desde 2022, lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

Pese a sus dificultades, la cantante sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024: desde la Torre Eiffel interpretó el "Himno al amor" de Édith Piaf.

Temas relacionados:

Céline Dion

París

Concierto

Torre Eiffel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Una perseguida por Chávez y la otra por Maduro: los indignantes casos de dos juezas víctimas de un mismo régimen opresor

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos endurece sus controles migratorios: la solicitud de visas y asilo será más rigurosa

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Conversaciones entre Marco Rubio y Delcy? Así sería el histórico acuerdo de EE. UU. sobre Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Seguridad

"Colombia es vital para la ecuación de seguridad del hemisferio": experto en temas de seguridad

Diosdado Cabello - Foto EFE
Carlos Ocariz

"Diosdado Cabello busca generar ruido y caos dentro de la oposición": Carlos Ocariz ante señalamientos del número dos del régimen

EEUU estaría buscando participación en reservas petroleras de Venezuela - Foto de referencia: Canva
Petróleos de Venezuela

EEUU estaría buscando su participación en reservas petroleras de Venezuela: expertos analizan

Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Más de Entretenimiento

Ver más
Cantante español Alejandro Sanz | Foto: EFE
Alejandro Sanz

Stephanie Cayo rompe el silencio y aclara los rumores de embarazo tras inesperada fotografía con Alejandro Sanz

Doblajes - Foto de referencia
México

Murió reconocido actor de doblaje que dio voz a personajes de ‘Harry Potter’, ‘Toy Story’ y ‘Star Wars’

Fátima Bosch - AFP
Fátima Bosch

Miss Universo 2025 se pronuncia tras posible orden de arresto en su contra por difamación: “No me arrepiento”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
EEUU estaría buscando participación en reservas petroleras de Venezuela - Foto de referencia: Canva
Petróleos de Venezuela

EEUU estaría buscando su participación en reservas petroleras de Venezuela: expertos analizan

El presidente Donald Trump (EFE)
Estados Unidos

"Será destruida de forma inmediata y sistemática": Trump afirma que el Estrecho de Ormuz quedó libre de minas y amenaza a régimen de Irán

Personas recogen escombros en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Señalan a FUNCIONARIO DE PETRO de boicotear llegada de rescatistas a Colombia: ¿Qué pasó?

Terremoto en Colombia. - EFE
Terremoto en Colombia

Medicina Legal entregó nuevo reporte de fallecidos por el terremoto en Colombia: esta es la lista de los identificados

Migrantes intentar ingresar a Ceuta (EFE)
Migración

Ceuta advierte "emergencia humanitaria" tras arribo de miles de migrantes desde Marruecos: así ha sido captada su masiva llegada a España

Cantante español Alejandro Sanz | Foto: EFE
Alejandro Sanz

Stephanie Cayo rompe el silencio y aclara los rumores de embarazo tras inesperada fotografía con Alejandro Sanz

La tenista Alexandra Eala (EFE)
Tenis

Así fue la estremecedora reacción de tenista de 21 años tras ganar su primer título luego de vencer con un 6-0 incluido a ‘top 3’ del mundo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023