NTN24
Martes, 18 de agosto de 2026
Martes, 18 de agosto de 2026
Terremoto en Colombia

Medicina Legal entregó nuevo reporte de fallecidos por el terremoto en Colombia: esta es la lista de los identificados

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Colombia. - EFE
Terremoto en Colombia. - EFE
Según el más reciente reporte, 24 cuerpos corresponden a menores de edad y 12 serían ciudadanos extranjeros que se encontraban en Colombia.

Medicina Legal continúa con los estudios forenses adelantados con ocasión de la tragedia que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto: el terremoto de magnitud 7,4 que, hasta el momento, ha dejado 312 víctimas mortales, de acuerdo con el más reciente informe entregado por el Instituto.

o

Los forenses han adelantado las labores de identificación y necropsia de los cuerpos que han llegado a las diferentes sedes del Instituto, principalmente en Manizales, Pereira, Cali, Buenaventura y Chocó. Del total de cuerpos recibidos, hasta el momento se han identificado 306 víctimas, entre ellas, varios menores de edad.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, a la fecha, ha recibido 312 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 306 víctimas”, informó Medicina Legal.

Según el más reciente reporte, 24 cuerpos corresponden a menores de edad y 12 serían ciudadanos extranjeros que se encontraban en Colombia mientras ocurrió la tragedia. Además, al menos 300 de esas víctimas ya han sido entregadas formalmente a sus familias.

El proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio. “Los cuerpos que provienen de Cali se están entregando en la Unidad Básica de Palmira”, señaló Medicina Legal tras actualizar las cifras de cuerpos en las sedes del Instituto.

Cabe aclarar que el mayor porcentaje de víctimas mortales tras el terremoto se concentra en las ciudades de Pereira y Cali, luego de establecer que fueron algunas de las zonas del país más afectadas por la tragedia. Sin embargo, otras cifras también muestran un número importante de fallecidos en Buga, Buenaventura y el departamento del Chocó.

o

Asimismo, cabe destacar que la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cruz Roja, hasta este domingo 16 de agosto, han movilizado más de 1.300 toneladas de ayudas humanitarias hacia las comunidades afectadas.

Finalmente, se espera que en los próximos días se defina la situación de las personas desaparecidas y se pueda empezar con las ayudas para quienes lo perdieron todo debido a esta tragedia.

Temas relacionados:

Terremoto en Colombia

Terremoto

Sismo en Colombia

Temblor en Colombia

Temblor

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Venció el plazo: situación entre EE. UU. y el régimen de Irán no da tregua: ¿habrá nuevos ataques?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

En Cuba organizaciones de derechos humanos alertan sobre posible condena a disidente Doraykis Delgado González

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Frontera de España con Marruecos en Ceuta- Foto: EFE
España

Italia pide que España salga del espacio Schengen tras masiva entrada de migrantes al país ibérico desde Marruecos

En Risaralda, docente se convierte en héroe al ayudar a evacuar a más de 100 durante el terremoto - Foto: AFP
Terremoto en Colombia

“Realmente fue un momento angustiante”: docente que ayudó a evacuar a más de 100 niños en Risaralda

Abelardo de la Espriella - Foto AFP/ Banderas de Nicaragua y Cuba - Foto Canva
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia que romperá relaciones con los regímenes de Cuba y Nicaragua: ¿qué pasará con Venezuela?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Frontera de España con Marruecos en Ceuta- Foto: EFE
España

Italia pide que España salga del espacio Schengen tras masiva entrada de migrantes al país ibérico desde Marruecos

Gol durante partido de fútbol - Foto Canva de referencia
Fútbol Sudamericano

Futbolista se cayó a un hueco tras saltar una valla cuando celebraba gol en primera división de la liga brasileña

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump

Desconcertante declaración de Trump: "estamos trabajando muy de cerca con la administración, Venezuela es un lugar muy feliz"

Néstor Lorenzo previo al juego Colombia ante Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias - Foto: AFP
Selección Colombia

Revelan hasta cuándo dirigirá Néstor Lorenzo a la Selección Colombia tras su renovación

En Risaralda, docente se convierte en héroe al ayudar a evacuar a más de 100 durante el terremoto - Foto: AFP
Terremoto en Colombia

“Realmente fue un momento angustiante”: docente que ayudó a evacuar a más de 100 niños en Risaralda

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

"Venezuela no está lista para elecciones": Donald Trump desde la Casa Blanca

Abelardo de la Espriella - Foto AFP/ Banderas de Nicaragua y Cuba - Foto Canva
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia que romperá relaciones con los regímenes de Cuba y Nicaragua: ¿qué pasará con Venezuela?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023