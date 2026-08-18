Medicina Legal entregó nuevo reporte de fallecidos por el terremoto en Colombia: esta es la lista de los identificados

Medicina Legal continúa con los estudios forenses adelantados con ocasión de la tragedia que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto: el terremoto de magnitud 7,4 que, hasta el momento, ha dejado 312 víctimas mortales, de acuerdo con el más reciente informe entregado por el Instituto.

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Los forenses han adelantado las labores de identificación y necropsia de los cuerpos que han llegado a las diferentes sedes del Instituto, principalmente en Manizales, Pereira, Cali, Buenaventura y Chocó. Del total de cuerpos recibidos, hasta el momento se han identificado 306 víctimas, entre ellas, varios menores de edad.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, a la fecha, ha recibido 312 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 306 víctimas”, informó Medicina Legal.

Según el más reciente reporte, 24 cuerpos corresponden a menores de edad y 12 serían ciudadanos extranjeros que se encontraban en Colombia mientras ocurrió la tragedia. Además, al menos 300 de esas víctimas ya han sido entregadas formalmente a sus familias.

El proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio. “Los cuerpos que provienen de Cali se están entregando en la Unidad Básica de Palmira”, señaló Medicina Legal tras actualizar las cifras de cuerpos en las sedes del Instituto.

Cabe aclarar que el mayor porcentaje de víctimas mortales tras el terremoto se concentra en las ciudades de Pereira y Cali, luego de establecer que fueron algunas de las zonas del país más afectadas por la tragedia. Sin embargo, otras cifras también muestran un número importante de fallecidos en Buga, Buenaventura y el departamento del Chocó.

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Asimismo, cabe destacar que la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cruz Roja, hasta este domingo 16 de agosto, han movilizado más de 1.300 toneladas de ayudas humanitarias hacia las comunidades afectadas.

Finalmente, se espera que en los próximos días se defina la situación de las personas desaparecidas y se pueda empezar con las ayudas para quienes lo perdieron todo debido a esta tragedia.