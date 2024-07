Esto es lo que se sabe de la salud del reconocido reguetonero colombiano que se prendió en llamas en pleno concierto

Uno de los reguetoneros más reconocidos de Colombia sufrió un grave accidente durante una de sus presentaciones en las que se prendió en llamas en pleno concierto en Neiva, en el departamento de Huila.

Se trata de Reykon, conocido por temas musicales como: ‘Tu cuerpo me llama’, ‘La Santa’, ‘Imaginándote’ y ‘El error’, quien durante su concierto en las populares fiestas de San Pedro sufrió quemaduras en sus brazos y en la cabeza en plena presentación.

En el video que ha circulado en redes sociales se ve el momento en el que el artista, oriundo de Envigado, estaba en el escenario cuando el lanzallamas del escenario logró alcanzarlo, quemándole los brazos, el cuello, cabeza y rostro.

De inmediato y ante los asistentes que quedaron preocupados, el personal médico del lugar ingresó para poder auxiliar a Reykon.

Ante la preocupación de sus fanáticos, Reykon tomó sus redes sociales para hablar sobre su estado y de lo ocurrido en pleno concierto en las populares fiestas de San Pedro, en donde era uno de los artistas más esperados de la noche.

A través de su cuenta de Instagram, Reykon ‘El líder’ habló sobre cómo se encuentra tras el incidente por medio de un video al que acompañó con la descripción: “Como siempre lo he dicho, que toda la gloria sea para DIOS”.

“¿Increíble no? Para esa llamarada como me pasó por la cara, uy mi socio. Mi diosito fue muy grande y me protegió enormemente”, empezó diciendo el cantante colombiano, de 37 años, en su video.

Reykon también expresó que tiene “unas quemaduras de segundo grado en el brazo y aquí en la oreja, más que todo partecita de la cara. Para lo que pudo haber pasado Dios es muy grande. Entonces, para todos los que se preocuparon, relajados, no pasó nada. Bueno, sí pasó, pero suave”.

“Y para los que por ahí que también vi que se alegraban, no sé cómo hacen para alegrarse por eso. La rebuena pa todos ya. Cuidar de que esto no vuelva a pasar y a gozar con todos los memes que ustedes están subiendo”, añadió con un tono jocoso.

Reykon recibió el apoyo de varios de sus colegas en el género, entre ellos, el de Ivy Queen, quien comentó que: “¡Pa encima! Y esos ingenieros más ojos cada vez que uno sale pal frente hay que estar pendiente, bendito sea Dios”.

Ante lo sucedido, los internautas no dudaron en enviarle sus mensajes de apoyo, mientras que otros se dedicaron a hacer memes sobre lo sucedido.