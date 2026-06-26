Confirman la muerte de los integrantes de un grupo de rock en Venezuela, cuando el edifico en el que ensayaban se colapsó

Casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos es el saldo del doble terremoto en Venezuela, a medida que crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a sobrevivientes.

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Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación. Cientos de edificios colapsaron, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas donde la población denuncia la escasa presencia del gobierno en las labores de rescate.

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Precisamente en uno de los edificios colapsados ensayaba el grupo caraqueño de rap-rock y nu metal, Van Der Dijs, una de las bandas venezolanas con mayor proyección internacional, que tristemente no sobrevivió.

Sus cuatro integrantes Manuel Van Der Dijs (voz), Gabriel Gómez (guitarra), Xander Hernández (bajo) y Abraham Foucault (batería), perdieron la vida cuando el edificio ubicado en Caraballeda, estado La Guaira, se vino abajo y no alcanzaron a evacuar.

A medida que pasa el tiempo se van confirmando más nombres de muertos y de desaparecidos que dejaron los devastadores terremotos. Una de las personas que está desaparecida es la actriz Yorgelis Delgado, recordada en Colombia por el recordado programa infantil ‘El Club de los Trigritos’, quien residía junto con su madre, su esposo y su hija en el edificio Coral Beach, una de las estructuras que colapsó.

En La Guaira parece que hubiera caído una bomba nuclear. Altos edificios se derrumbaron como castillos de naipes y quedaron transformados en montañas de arena y escombros.