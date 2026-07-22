Samuel L. Jackson comparte polémico mensaje en el que califica a Argentina como "uno de los países más racistas del mundo" tras la final del Mundial 2026

Apenas unas horas después de que la Selección Argentina cayera 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo 2026, una fuerte controversia de carácter cultural estalló en redes sociales.

El reconocido actor Samuel L. Jackson generó un intenso debate tras compartir en las historias de su cuenta oficial de Instagram una publicación que describe a Argentina como "uno de los países más racistas del mundo".

El famoso de 77 años reposteó una captura de pantalla proveniente de Facebook perteneciente a la SEC Black Alumni Network, una organización que agrupa a graduados afroamericanos de diversas universidades de Estados Unidos.

La publicación original incluía un fotomontaje del personaje Stephen Warren, el recordado papel que Jackson interpretó en la película Django Unchained de Quentin Tarantino, editado para lucir la camiseta de la Selección Argentina.

La elección del personaje no fue casual: en la cinta, Stephen representa a un hombre de tez oscura servil y despiadado hacia sus propios pares, un arquetipo asociado a la traición hacia la comunidad negra. Este simbolismo amplificó el tono crítico del mensaje compartido por el actor.

VEA TAMBIÉN "No era el final que soñábamos": el emotivo mensaje de un referente de Argentina con el que se despediría de la selección o

"Estimada comunidad negra, por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista", indicaba el texto junto a la imagen.

La publicación cerraba con una contundente advertencia basada en el fotomontaje: "'Si eres una persona negra e hinchas por Argentina, así es como te veo'. Los escuchamos alto y claro", agrega.

La viralización del mensaje del actor provocó reacciones divididas en redes sociales, con usuarios tanto defendiendo como cuestionando las afirmaciones sobre el país sudamericano.

"No puedo creer que alguien tan inteligente y talentoso como tú haya caído en la desinformación y decidiera difundirla. Estoy realmente decepcionado", indicó un usuario.

Hasta el momento, ni Samuel L. Jackson ni representantes del actor han emitido declaraciones adicionales sobre la publicación compartida. Tampoco se han registrado respuestas oficiales desde instituciones argentinas respecto a las acusaciones contenidas en el mensaje.