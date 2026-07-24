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Viernes, 24 de julio de 2026
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Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi enciende las alarmas tras su regreso a los escenarios: abandonó un concierto por motivos de salud

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Cantante Jon Bon Jovi | Foto: EFE
Cantante Jon Bon Jovi | Foto: EFE
El artista, de 64 años, concluyó su presentación luego de 90 minutos de salir al escenario debido a un problema de salud.

El cantante Jon Bon Jovi generó preocupación al terminar de forma abrupta uno de sus conciertos de este martes en el Madison Square Garden de Nueva York.

El artista, de 64 años, concluyó su presentación luego de 90 minutos de salir al escenario debido a un problema de salud.

La presentación era la octava de las nueve fechas que Bon Jovi había anunciado con entradas agotadas en el icónico Madison Square Garden de Nueva York, como parte de su gira Forever Tour.

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De acuerdo con información publicada por Page Six, el artista se sinceró con el público antes de retirarse y explicó que no se encontraba en condiciones de continuar.

“Lo siento, estoy lastimado y no están recibiendo lo mejor de mí”, expresó ante los asistentes, dejando claro que no podía brindar la actuación que esperaba ofrecer.

Aunque la cancelación sorprendió a los presentes, Bon Jovi intentó transmitir tranquilidad y aseguró que buscaría una manera de compensar la situación.

“No tiren sus boletos. Voy a solucionarlo, ¿de acuerdo? Guárdenlos y veremos cómo reprogramarlo”, señaló desde el escenario. Antes de despedirse, agregó: “Voy a tener que tomarme una noche de descanso. Me siento bien. Los veré de nuevo pronto. Adiós”.

Horas después, un representante del cantante explicó la razón por la que el concierto terminó antes de lo previsto.

En declaraciones recogidas por PEOPLE, confirmó que Bon Jovi atravesaba una “infección en los senos paranasales”, condición que afectó su desempeño durante la presentación.

“Como parte de la residencia de Bon Jovi en el Madison Square Garden, Jon ha dicho en varias ocasiones que ha sido una alegría volver a presentarse con la banda. Próximamente se compartirán nuevas actualizaciones”, indicó.

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