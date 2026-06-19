Crece la preocupación por Luis Miguel: reportan que habría sido operado del corazón y permanece hospitalizado

Crece la preocupación a nivel mundial debido al estado de salud del artista mexicano Luis Miguel, quien según medios internacionales estaría atravesando varias complicaciones de salud.

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Según la información, el famoso “Sol de México” permanecería hospitalizado en los Estados Unidos tras una cirugía de corazón.

Miguel, de 56 años, fue internado en el Hospital Monte Sinaí y es supervisado tras su intervención, según los medios.

"La revista Semana ha podido conocer en exclusiva que el cantante permanece hospitalizado en un centro en la Gran Manzana después de haber pasado por quirófano. Por suerte, 'la evolución está siendo plenamente favorable', lo que indica que no tendrá ningún impedimento en abandonar el hospital en cuestión cuando los profesionales lo crean pertinente", escribió el medio.

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Hasta el momento se desconoce la veracidad de la información y ni el cantante o sus familiares se han pronunciado al respecto.

Cabe señalar que lo más reciente en la trayectoria del cantante fue su exitoso "Luis Miguel Tour 2023-2024", una gira internacional que se prolongó hasta finales de 2024 y confirmó la vigencia de su legado musical.

Durante los conciertos, clásicos como “La Incondicional”, “Ahora te puedes marchar” y “La chica del bikini azul” volvieron a conquistar al público, demostrando que sus canciones siguen trascendiendo generaciones.