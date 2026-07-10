Esta la plataforma para ver la serie por la que fue nominado a los Emmy un actor colombiano: es del mismo creador de Breaking Bad

Recientemente, un actor colombiano recibió la histórica nominación a los premios Emmy en la categoría a Mejor Actor de Reparto tras su actuación en una serie que promete ser una de las más elogiadas del año.

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Se trata del actor Carlos Manuel Vesga, quien interpreta a Manousos Oviedo en Pluribus, la prometedora serie de Apple TV que tiene 17 nominaciones en los premios de la televisión de Estados Unidos.

El actor bogotano de 50 años recibe así su primer reconocimiento internacional tras una larga trayectoria en la televisión y el cine de su país.

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La producción audiovisual ambientada en Albuquerque tiene un guion que apuesta por un drama posapocalíptico con la historia de una mujer que es inmune a un virus extraterrestre.

La serie, estrenada en 2025, está alojada en Apple TV ya que es original de dicha plataforma de streaming.

Además, la serie es creada por el icónico director Vince Gilligan, quien fue el autor de la aclamada serie Breaking Bad, considerada por muchos expertos como la mejor de todos los tiempos.

Además de estar nominada al premio como Mejor Serie Dramática, la producción audiovisual goza de 17 nominaciones más, entre ellas, mejor actriz principal y mejor actor de reparto.

El actor bogotano de 50 años recibe así su primer reconocimiento internacional tras una larga trayectoria en la televisión y el cine de su país.

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Entre sus trabajos más destacados se encuentran sus participaciones en telenovelas como Café con Aroma de Mujer, El general Naranjo, Tormenta de Amor y Nadie me quita lo bailao.

Vesga se une así a actores como Sofía Vergara y Jhon Leguizamo que en el pasado también fueron nominados a los Premios Emmy.