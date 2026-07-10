NTN24
Viernes, 10 de julio de 2026
Viernes, 10 de julio de 2026
Premios Emmy

Esta la plataforma para ver la serie por la que fue nominado a los Emmy un actor colombiano: es del mismo creador de Breaking Bad

julio 10, 2026
Por: Luis Cifuentes
Premios Gothams de la TV de Estados Unidos - Foto: EFE
Premios Gothams de la TV de Estados Unidos - Foto: EFE
El actor bogotano de 50 años recibe así su primer reconocimiento internacional tras una larga trayectoria en la televisión y el cine de su país.

Recientemente, un actor colombiano recibió la histórica nominación a los premios Emmy en la categoría a Mejor Actor de Reparto tras su actuación en una serie que promete ser una de las más elogiadas del año.

TE PUEDE INTERESAR

Se trata del actor Carlos Manuel Vesga, quien interpreta a Manousos Oviedo en Pluribus, la prometedora serie de Apple TV que tiene 17 nominaciones en los premios de la televisión de Estados Unidos.

El actor bogotano de 50 años recibe así su primer reconocimiento internacional tras una larga trayectoria en la televisión y el cine de su país.

o

La producción audiovisual ambientada en Albuquerque tiene un guion que apuesta por un drama posapocalíptico con la historia de una mujer que es inmune a un virus extraterrestre.

La serie, estrenada en 2025, está alojada en Apple TV ya que es original de dicha plataforma de streaming.

Además, la serie es creada por el icónico director Vince Gilligan, quien fue el autor de la aclamada serie Breaking Bad, considerada por muchos expertos como la mejor de todos los tiempos.

Además de estar nominada al premio como Mejor Serie Dramática, la producción audiovisual goza de 17 nominaciones más, entre ellas, mejor actriz principal y mejor actor de reparto.

El actor bogotano de 50 años recibe así su primer reconocimiento internacional tras una larga trayectoria en la televisión y el cine de su país.

o

Entre sus trabajos más destacados se encuentran sus participaciones en telenovelas como Café con Aroma de Mujer, El general Naranjo, Tormenta de Amor y Nadie me quita lo bailao.

Vesga se une así a actores como Sofía Vergara y Jhon Leguizamo que en el pasado también fueron nominados a los Premios Emmy.

Temas relacionados:

Premios Emmy

Series

Actor

Telenovelas

Nominados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nuestro llamado es a la transparencia para la verificación de datos": Amnistía Internacional sobre el número de víctimas tras los devastadores terremotos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Director de la OPS a NTN24 sobre ayuda del organismo a Venezuela por los terremotos: “Nosotros no transferimos fondos a ningún gobierno”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Apagón en Cuba y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Cuba

Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, junto a Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El régimen de Venezuela es experto en el lenguaje visual, esa foto es desgraciada": expertos analizan en NTN24 el "acercamiento" entre John Barrett y Diosdado Cabello

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"El presidente Petro ha mostrado su verdadera cara; la de una persona que desconoce la democracia": Francisco Barbosa ante negativa a reconocer los resultados electorales

La Guaira - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Terremotos en Venezuela generarían nuevo impacto migratorio en la región: experto explica cuál es el panorama

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"Cuando miras a Venezuela e Irán, esencialmente, sus militares fueron demolidos": Trump defiende en la OTAN recientes ataques de Estados Unidos

Más de Entretenimiento

Ver más
Falleció la cantante británica Lauren Bennett a los 37 años- AFP
Cantante

Tristeza en el mundo del pop: murió la cantante Lauren Bennett, recordada por prestar su voz en el éxito global Party Rock Anthem junto al dúo LMFAO

Rebeca Maiellano / Shakibecca - @shakibecca
Shakira

La doble venezolana de Shakira, Shakibecca, podría enfrentar líos legales con la FIFA: esta sería la razón

El brujo de Ghana celebrando con los colombianos / FOTO: AFP
Mundial 2026

Colombianos juntaron al brujo de Ghana a sus celebraciones tras la victoria y la clasificación en el Mundial: “Lo nacionalizamos”

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

"Nos acercamos a la realidad peruana, sin el voto comprado y constreñido Cepeda gana en el territorio colombiano": Petro tras la derrota de su candidato en las urnas

Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto

Los terremotos dejan una profunda huella emocional en miles de niños venezolanos desplazados por la tragedia

Condenan a la líder conservadora francesa Marine Le Pen a 15 meses de inhabilitación política por malversación - EFE
Justicia

Condenan a la líder conservadora francesa Marine Le Pen a 15 meses de inhabilitación política por malversación

Escombros tras terremotos en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

¿Ha demostrado el régimen venezolano su incapacidad para atender la emergencia tras los terremotos?

Capitolio de Estados Unidos - AFP
Abelardo de la Espriella

Congresista de EE. UU. expresa su apoyo a De la Espriella y advierte a Petro: “No vamos a tolerar ningún impedimento que imponga Gustavo Petro”

Terremoto en Venezuela

"Le solicito al presidente Trump levantar las sanciones y bloqueo para que Venezuela tenga la más amplia capacidad de actuar" tras los terremotos: Gustavo Petro

Playa en San Juan de Puerto Rico / Sismo en Venezuela / Playa en Islas Vírgenes: Fotos: Pexels / X
Sismo en Venezuela

Alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto que sacudió a Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre