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Martes, 14 de julio de 2026
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Shakira

"Dile lo que me estabas me diciendo": el vibrante momento entre Shakira y su coproductor al enterarse de reciente récord

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy - EFE
La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy - EFE
La cantante colombiana compartió el icónico momento en el que se enteró de su nuevo logro.

La cantante colombiana Shakira, en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy, ha establecido un nuevo hito musical con el lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde su lanzamiento durante el Mundial, “Dai Dai” ha capturado la atención global, permaneciendo como la canción con más reproducciones a nivel mundial en Spotify durante más de siete días consecutivos.

A través de un video publicado en Instagram, la barranquillera compartió el momento en el que se enteró de la noticia. "Dile lo que me estabas me diciendo", le dijo Shakira a su coproductor.

En YouTube, el videoclip oficial ha superado los 400 millones de reproducciones, encabezando el ranking mundial de videos musicales en 31 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Canadá y Australia.

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Este logro se suma al récord previamente alcanzado en el Billboard Global Excl. U.S., donde se convirtió en la primera canción oficial de una Copa Mundial de la FIFA en ocupar el primer lugar de este listado, que mide el desempeño en más de 200 territorios fuera de Estados Unidos.

El fenómeno también ha conquistado TikTok, donde el audio oficial acumula más de seis millones de creaciones, posicionándose como una de las canciones más utilizadas por los usuarios de la plataforma para crear contenido viral.

En el mercado europeo, el dominio es igualmente evidente. El sencillo ocupa actualmente el primer lugar en más de una docena de países, entre ellos Alemania, Francia, España, Austria, Suiza, Noruega, Suecia, Bélgica y Países Bajos. Además, se mantiene entre los cinco primeros puestos en territorios como Reino Unido, Portugal, Canadá y China, demostrando su penetración en mercados de diferentes continentes.

Estos logros anticipan el momento cumbre que vivirá la artista el próximo 19 de julio, cuando protagonice el histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

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