Festival Cordillera: así quedó distribuido el cartel para el 12 y 13 de septiembre de 2026

El Festival Cordillera regresa a Bogotá con una propuesta musical que promete reunir a diferentes generaciones de melómanos en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

La quinta edición del evento, programada para el 12 y 13 de septiembre de 2026, reveló este martes la distribución oficial de sus artistas por días, permitiendo a los asistentes planificar su experiencia con mayor precisión.

El cartel reúne a figuras destacadas de la música latinoamericana que han marcado diferentes épocas. Entre los headliners principales se encuentran el puertorriqueño Ricky Martín, el argentino Andrés Calamaro, la agrupación mexicana Caifanes, la cantautora puertorriqueña Kany García y el jamaicano Sean Paul. Completando el elenco principal, el artista colombiano Beéle representará el talento nacional en este evento de gran magnitud.

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La organización del festival destacó que esta edición celebra "los sonidos de nuestra región y nuestro idioma", con una selección de artistas capaces de conectar con audiencias de diferentes generaciones.

Con el anuncio de la distribución por días, el festival habilitó la modalidad de compra de entradas individuales, representando una opción más económica para quienes prefieren asistir únicamente a la jornada donde se presentan sus artistas favoritos.

Este es el cartel por días del Festival Cordillera 2026

Artistas del sábado 12 de septiembre

Andrés Calamaro, Beéle, Sean Paul, Grupo Niche, Cultura Profética, Fobia, Dread Mar I, Miguel Mateos, Ed Maverick, Virus, Poligamia, Ke Personajes, Lido Pimienta, Kapanga, Emmanuel Horvilleur, Meme del Real, Neloa Piña, Paula Pera, Kei Linch y The Latin Brothers.

Artistas del domingo 13 de septiembre

Ricky Martin, Caifanes, Andrés Cepeda, Kany García, Panteón Rococó, Bonka, Mago de Oz, Tan Bionica, Draco Rosa, Vicente García, Diamante Eléctrico, Jarabe de Palo, Los Amigos Invisibles, Doctor Krápula, Dante Spinetta, Los de adentro, Los Estrambóticos, Árbol de ojos, Flor de lava y Briela Ojeda.