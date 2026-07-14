NTN24
Martes, 14 de julio de 2026
Martes, 14 de julio de 2026
Régimen

Recuerdan la indignante respuesta a NTN24 de Félix Plasencia, nuevo canciller del régimen, sobre los presos políticos en Venezuela

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Félix Plasencia - EFE
Félix Plasencia - EFE
El representante del régimen venezolano evitó responder acerca de las garantías para quienes vuelven al país y negó violaciones a los derechos humanos.

El reciente nombramiento de Félix Plasencia como canciller del régimen venezolano ha generado una ola de rechazo por parte de personas que han recordado su indignante respuesta, hace unas semanas a NTN24, sobre los presos políticos.

Te puede ineteresar:

Las declaraciones de Félix Plasencia desataron una ola de rechazo en redes sociales luego de que calificara como "tonterías" las preguntas de NTN24 sobre la existencia de presos políticos en Venezuela.

Usuarios, dirigentes políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos han recordado esa respuesta, tras su nombramiento, al considerar que minimiza la situación de cientos de personas privadas de la libertad por razones políticas en el país.

Algunos de los comentarios fueron: “Como mienten con tanta facilidad, deberían ser actores”. O “Una manada de patos lo que quedará en las postrimerías del régimen”.

o

El episodio recordado ocurrió durante una entrevista concedida a NTN24 en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde Plasencia fue consultado sobre las garantías para los venezolanos que regresan al país y sobre la situación de los presos políticos. Ante los cuestionamientos, el funcionario evitó responder de forma directa y aseguró que en Venezuela no se producen detenciones ilegales ni violaciones a los derechos humanos.

"No sigan repitiendo esas tonterías. Nosotros no arrestamos a los venezolanos ilegalmente ni abusamos de sus derechos humanos", respondió el representante del régimen frente a las cámaras de NTN24, evitando responder de manera directa sobre las garantías solicitadas para quienes regresan al país.

Durante el mismo intercambio, al funcionario también se le pregunto acerca de la situación de los presos políticos en Venezuela. Con la pregunta sobre los cientos de personas que permanecen privadas de la libertad por razones políticas, Plasencia dijo que desconocía esa información y mencionó que el tema tenía que ser respondido por las autoridades policiales del país.

o

Las declaraciones generaron reacciones entre organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de personas que habían sido detenidas por motivos políticos.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela rechazó las afirmaciones de Plasencia y aseguró que el hacer más pequeña la situación constituye una falta de respeto para las víctimas y sus familias. En un comunicado, la organización sostuvo que los presos políticos "no son una invención" y recordó que cientos de personas siguen estando privadas de la libertad por motivos relacionados con su actividad política o social.

Todo esto ocurrió en medio de la reanudación de los vuelos entre Miami y Caracas, una medida que despierta expectativas por miles de venezolanos que viven en Estados Unidos.

De todas formas, las respuestas de Plasencia sobre las garantías para quienes vuelvan al país crearon nuevas dudas en organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición.

Las declaraciones completas fueron registradas por NTN24 durante la cobertura del evento, donde el intercambio con el representante del régimen generó un gran debate por la forma en que respondió a las preguntas sobre la situación de los presos políticos y denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Temas relacionados:

Régimen

Félix Plasencia

Presos políticos

Venezuela

Declaraciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Agradecer a Dios que nos dio otra oportunidad de vida”: testimonio de damnificada por los terremotos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Yo veo cómo se desploma ese edificio”: el relato de mujer afectada por los terremotos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Joven colombiano perdió la vida en medio de tiroteo en el que participó el ICE en Maine

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Daños ocasionados por los terremotos en Venezuela - Fotos: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado estaría preparando su regreso a Venezuela en respuesta a la emergencia en el país suramericano tras devastación por terremotos

Aficionados selección de México - Foto: AFP
Copa del Mundo

¿Qué impactos tiene la Copa del Mundo 2026 en México? Expertos analizan

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

"Quienes deben preocuparse son los criminales": experto sobre anuncios de Abelardo de la Espriella contra cabecillas del ELN y disidencias de las FARC

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Daños ocasionados por los terremotos en Venezuela - Fotos: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado estaría preparando su regreso a Venezuela en respuesta a la emergencia en el país suramericano tras devastación por terremotos

Aficionados selección de México - Foto: AFP
Copa del Mundo

¿Qué impactos tiene la Copa del Mundo 2026 en México? Expertos analizan

Jugadores de la Selección Estados Unidos - Foto: AFP
Mundial 2026

Estados Unidos se convierte en la segunda selección en avanzar a los dieciseisavos en la Copa del Mundo

Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015 - Foto: EFE
Dinorah Figuera

Dinorah Figuera regresa a Estados Unidos tras reunirse con Jorge Rodríguez en Caracas

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

"Quienes deben preocuparse son los criminales": experto sobre anuncios de Abelardo de la Espriella contra cabecillas del ELN y disidencias de las FARC

Futbolistas de las selecciones de Países Bajos y Japón (Mundial 2026) - Foto: AFP
Mundial 2026

Daichi Kamada salvó el primer punto para Japón ante el poderoso Países Bajos en el Mundial 2026

Meteorito | Foto NASA
Meteorito

Mientras muchos dormían, una gigantesca bola de fuego que brillaba más que Venus cruzó el cielo y fue captada en video por la NASA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre