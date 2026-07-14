Recuerdan la indignante respuesta a NTN24 de Félix Plasencia, nuevo canciller del régimen, sobre los presos políticos en Venezuela

El reciente nombramiento de Félix Plasencia como canciller del régimen venezolano ha generado una ola de rechazo por parte de personas que han recordado su indignante respuesta, hace unas semanas a NTN24, sobre los presos políticos.

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Las declaraciones de Félix Plasencia desataron una ola de rechazo en redes sociales luego de que calificara como "tonterías" las preguntas de NTN24 sobre la existencia de presos políticos en Venezuela.

Usuarios, dirigentes políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos han recordado esa respuesta, tras su nombramiento, al considerar que minimiza la situación de cientos de personas privadas de la libertad por razones políticas en el país.

Algunos de los comentarios fueron: “Como mienten con tanta facilidad, deberían ser actores”. O “Una manada de patos lo que quedará en las postrimerías del régimen”.

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El episodio recordado ocurrió durante una entrevista concedida a NTN24 en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde Plasencia fue consultado sobre las garantías para los venezolanos que regresan al país y sobre la situación de los presos políticos. Ante los cuestionamientos, el funcionario evitó responder de forma directa y aseguró que en Venezuela no se producen detenciones ilegales ni violaciones a los derechos humanos.

"No sigan repitiendo esas tonterías. Nosotros no arrestamos a los venezolanos ilegalmente ni abusamos de sus derechos humanos", respondió el representante del régimen frente a las cámaras de NTN24, evitando responder de manera directa sobre las garantías solicitadas para quienes regresan al país.

Durante el mismo intercambio, al funcionario también se le pregunto acerca de la situación de los presos políticos en Venezuela. Con la pregunta sobre los cientos de personas que permanecen privadas de la libertad por razones políticas, Plasencia dijo que desconocía esa información y mencionó que el tema tenía que ser respondido por las autoridades policiales del país.

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Las declaraciones generaron reacciones entre organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de personas que habían sido detenidas por motivos políticos.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela rechazó las afirmaciones de Plasencia y aseguró que el hacer más pequeña la situación constituye una falta de respeto para las víctimas y sus familias. En un comunicado, la organización sostuvo que los presos políticos "no son una invención" y recordó que cientos de personas siguen estando privadas de la libertad por motivos relacionados con su actividad política o social.

Todo esto ocurrió en medio de la reanudación de los vuelos entre Miami y Caracas, una medida que despierta expectativas por miles de venezolanos que viven en Estados Unidos.

De todas formas, las respuestas de Plasencia sobre las garantías para quienes vuelvan al país crearon nuevas dudas en organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición.

Las declaraciones completas fueron registradas por NTN24 durante la cobertura del evento, donde el intercambio con el representante del régimen generó un gran debate por la forma en que respondió a las preguntas sobre la situación de los presos políticos y denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.