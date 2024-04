Ella es la colombiana que hace parte de "Las 25 mujeres más poderosas" de 2024 de la revista People

Sofía Vergara es una de las actrices colombianas más exitosas en el mundo gracias a su participación en importantes producciones como ‘Modern Family’ y ‘Griselda’ de Netflix.

Gracias a su talento, la barranquillera fue escogida recientemente entre las 25 mujeres más poderosas de la industria del entretenimiento de 2024 por la revista People.

"Cuando uno piensa en lo bonito que tiene Colombia, uno piensa en las esmeraldas, en el café, en las calles de Cartagena, en los gordos de Botero, en los vallenatos de Carlos Vives, en Gabo y en Sofía Vergara", se lee en el artículo publicado por la revista internacional.

La colombiana ocupa el tercer lugar de la famosa lista en la que también aparecen Laura Pausini, Rita Moreno, Selena Gomez, Kany García, Ice Spice, entre otras.

VEA TAMBIÉN Sofía Vergara comparte fotografía en Instagram y sus seguidores se preocupan por el raro aspecto del fondo o

De acuerdo con la revista, para elegir a las mujeres de la prestigiosa lista, se analizaron los logros personales y éxitos profesionales de cada una de ellas.

En el caso de Vergara, la revista destacó que la barranquillera ha puesto en alto el nombre de Colombia al “convertirse en la actriz nacional mejor pagada en Hollywood”.

Cabe señalar que Sofía Vergara se encuentra en su mejor momento gracias a su participación en la nueva serie de Netflix llamada Griselda, en la que interpreta a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, quien impulsó el negocio del tráfico de drogas durante las décadas de los 1970 y 1980.

Precisamente, en una entrevista que brindó para el diario argentino Clarín, la actriz barranquillera contó de lo difícil que fue triunfar en Hollywood por ser latina.

“No es una queja, porque he tenido una carrera espectacular, pero con mi acento y cómo me veo no tengo tantas oportunidades de hacer personajes complejos. Fue muy difícil y lo sigue siendo, en especial, por mi acento”, dijo Vergara.

La actriz contó, además, que en sus inicios fue complicado adaptarse a Hollywood porque tampoco tenía los rasgos latinos, pero sí el acento.

"Mi carrera me ha costado más por ser latina que por ser mujer”, subrayó.