Entre lágrimas, Robert De Niro habló sobre su regreso a la paternidad a los 80 años criando a su pequeña Gia

Pese a que el reconocido actor estadounidense Robert De Niro, de 80 años, ha pasado siete veces por la paternidad, la llegada de su pequeña, Gia, de nueve meses, lo ha hecho volver a experimentar algunas emociones que parecía haber olvidado desde que concibió a su hija Helen, de 11 años.

Para la portada de la revista AAPP The Magazine, el intérprete de ‘Killers of the Flower Moon’ habló sobre varias cosas, entre ella, lo que ha sido para él volver a ser padre a sus 79 años.

En la edición de febrero/marzo de 2024, la estrella de Hollywood expresó que el volver a ser padre “se siente genial”, sin embargo, no pudo contener sus lágrimas al contar lo maravilloso que ha sido esa experiencia.

Entre lágrimas, el actor expresó que “todo lo que me consume o me preocupa simplemente desaparece cuando la miro. Es maravilloso”.

Además, comentó con los ojos llorosos: "cuando crezca, ¿quién sabe? Pero esa manera tan dulce que tiene de mirarte, asimilarte, pensar, mirar y observar”.

El pasado 6 de abril de 2023 Robert De Niro y Tiffany Chen le dieron la bienvenida a la pequeña Gia, la primera hija de ambos, una noticia que fue revelada por el mismo actor durante una entrevista con el medio ET Canadá un mes después de que su pequeña niña llegara al mundo.

Cuando Brittnee Blair, del medio ET Canada se encontraba dialogando sobre la paternidad del famoso actor, le señaló a la estrella de Hollywood que estaba al tanto de que De Niro tiene seis hijos y fue en ese momento en el que artista la corrigió diciéndole que eran siete, ya que “acabo de tener un bebé”.

Inmediatamente, el medio se puso en contacto con los representantes del intérprete de ‘El Padrino’, quienes le confirmaron la noticia de que el actor ahora es padre de siete hijos, aunque aún no se sabe quién es la madre.

Sobre su paternidad, De Niro comentó que no se considera un padre genial y que “mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes. Y mi más joven ahora, eso será más por venir. Pero, eso es lo que es”.

Robert De Niro se ha casado dos veces y ha tenido una exnovia. De su primer matrimonio nacieron Drena, de 51 años, y Raphael, de 26 años.

Su segundo matrimonio les dio a sus otros dos hijos, Elliot, de 25 años, y Helen, de 11 años. Aunque no se volvió a casar, De Niro tuvo a los gemelos Aaron y Julian, de 27 años, con su exnovia Toukie Smith.