Esposa de Dani Alves publica fotografía junto al exfutbolista tras quedar en libertad bajo fianza

El futbolista brasileño Dani Alves, condenado por violación en España, salió en libertad provisional de la cárcel Barcelona el pasado lunes 25 de marzo tras pagar una fianza de 1 millón de euros.

Alves salió acompañado de su abogada y caminando por la puerta de la prisión de Brians 2, situada a unos 40 km de Barcelona, vestido con una camiseta blanca de cuello alto, abrigo negro y jeans, donde permanecía recluido desde finales de enero de 2023.

A pocos días de obtener su libertad, la modelo española Joana Sanz compartió una fotografía en la que aparece de la mano con Alves, a quien habría dejado tras su detención.

En la fotografía, publicada en la cuenta oficial de la española, se observan dos manos con los característicos tatuajes que ambos famosos comparten: “1+1=1″.

Dicha publicación ha tenido todo tipo de reacciones sobre una posible reconciliación luego de que la modelo escribiera una carta en la que aseguraba que se alejaría del que fue su esposo para comenzar un nuevo camino sola.

Por medio de un manuscrito que compartió en sus redes sociales, Sanz aseguró: “Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento. (…) Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”.

“Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma.

“Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", finaliza.

Sin embargo, para Alves la relación no había terminado y no se dio por vencido, por lo que le escribió una carta a la española para hacerle saber que la amaba y que, pese a todo, ella siempre fue todo lo que él soñó.

La carta, enviada por Dani, fue compartida por “error” por Joana en sus redes sociales, en donde miles de personas pudieron leer y conocer el pensar y sentir del futbolista.

“Dentro de mi imperfección, aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino transformar mi energía en lo que es. Y lo que es, es que eres lo que soñé”, inicia diciendo la misiva de Dani Alves.

“Lo que soñé y lo que sigo soñando. Quiero recorrer todos los caminos contigo. No me equivoqué de mujer, sí, fuiste tú. No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan en el que no estés. Rezo todos los días para que llegue el día en que pueda verte despertar. La nostalgia no se trata de no poder hacerlo ahora”, añadió.

La carta, compartida por “error”, finaliza diciendo: “Donde sea, como sea, como sea, pero contigo siempre a mi lado. Siento sentimientos extraños. Te amo”.

Tras hacerse viral, la modelo rápidamente eliminó la publicación y tomó sus historias de Instagram para aclarar lo sucedido, diciendo que en realidad esa publicación iba para sus “mejores amigos” y que la compartió por error.

Hasta el momento ni la modelo ni el futbolista se ha pronunciado al respecto de la publicación, lo que deja a deriva si ambos se encuentran juntos actualmente.