Esta es la reconocida banda mexicana que rechazó a Shakira para cantar su éxito 'La Tortura'

La cantante colombiana Shakira reveló el nombre reconocida banda mexicana que se negó a hacer una colaboración con ella.

En medio de una entrevista, la barranquillera confesó que la famosa banda de rock en español Maná rechazó grabar uno de sus temas más populares "La Tortura", que fue lanzado el 3 de junio de 2005.

“Me acuerdo de que cuando invité a Alejandro Sanz a hacer ‘La Tortura’ había invitado a Maná y me dijeron que no”, dijo la cantante.

Shakira recordó que cuando tomó la decisión de invitar a Sanz para grabar la canción se convirtió en pionera tanto en el género del reguetón, como en el tema de las colaboraciones musicales.

“Fue un acierto, no había colaboraciones y el reguetón estaba empezando, era una cosa que estaba muy segregada a Puerto Rico. Recuerdo que tuvo mucho éxito en España, pero en España todavía no sonaba el reguetón, había muchos prejuicios contra el reguetón, y ‘La Tortura’ era un reguetón, lo que pasa es que le metimos a Alejandro Sanz para disimular un poquito”, reconoció entre risas.

‘La Tortura’ fue uno de los primeros temas en los cuales la barranquillera incorporó ritmos de reguetón. Fue presentada por Shakira y Sanz durante los MTV Video Music Awards de 2005 y llegó al puesto 23 en el Billboard Hot 100.

“Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto que no creas más en mis promesas. Ay, amor, es una tortura, perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar amor”, dice una parte de la canción.

“Alejandro era la voz que necesitaba la canción. Tiene una voz única, cruda, llena de una gran sensualidad (...) Lo dejé con el tema y cuando regresé ya había cantado la canción, había hecho unas armonías espectaculares, inesperadas. ¡Y ahora soy la presidenta de su club de fans!”, afirmó.

Shakira también reveló que, en 2015, la banda mexicana la invitó a colaborar en la canción ‘Mi Verdad’, incluida en el álbum ‘Cama Incendiada’ y aceptó.

“Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebe que me salta a los brazos de prisa, tú eres mi refugio y mi verdad”, indica una de las estrofas de la canción.