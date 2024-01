Esta fue la tierna petición del hijo de Valerie Domínguez durante la celebración de su cumpleaños

La reconocida modelo Valerie Domínguez recibió una tierna petición durante la celebración de su cumpleaños número 43.

En un video que ronda las redes sociales quedó registrado el tierno momento en el que su hijo Thiago, producto de su relación con Juan David Echeverry, le hace una curiosa pregunta que dejó sorprendidos a más de uno.

“Mamá, ¿me regalas una hermanita?”, dice el pequeño mientras David Echeverry le agrega, “pero dile que sea mayor, una hermanita mayor”.

Ante la pregunta, Domínguez se cuestionó “¿Cómo hago una hermanita mayor?”, a lo que el niño en su inocencia responde “me la compras, la pagas y me la traes”.

El video que se volvió viral en internet ha generado todo tipo de reacciones y opiniones por parte de los internautas.

"Los hermanos son maravillosos, no descartes la idea de otro hijo, si pueden y quieren claro", "Me la compras, y la pagas y me la traes, me muero", "Me encantan esos vídeos con ese bebé bello", dijeron varios de los seguidores de la modelo.

Cabe señalar que Domínguez, una de las reinas de belleza más queridas por los colombianos y prima de Shakira por el lado paterno, es reconocida por ser una de las diez finalistas de Miss Universo.

En sus redes sociales, la modelo se ha encargado de compartir los mejores momentos que ha vivido junto a su pareja y su hijo Thiago.

Recientemente, Domínguez publicó un video en el que muestra varias de las situaciones a las que se ha tenido que enfrentar tras ser mamá por primera vez.

Asimismo, los logros y aprendizajes que ha obtenido en su rol como madre y como figura pública.