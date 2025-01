Estas son las películas nominadas a los premios Oscar 2025 y las demás nominaciones

Se conocieron los nominados a todas las categorías de los premios Oscar 2025. Este jueves 23 de enero se dieron a conocer los diferentes seleccionados a ganarse este galardón y la categoría mejor película ya está dando de qué hablar.

Estos son las categorías y los nominados a los premios Oscar 2025

Mejor Película:

Anora

The Brutalist

A Complete Unkown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Mejor actriz:

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Perez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – I’m still here

Mejor actor:

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan - The Apprentice

Mejor Director:

Sean Baxer – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – The Substance

Mejor actriz de reparto:

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Mejor película animada:

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Mejor película extranjera:

I’m Still Here – Brasil

The girl with the needle – Dinamarca

Emilia Pérez – Francia

The seed of the sacred fig – Alemania

Flow - Letonia

Mejor canción original:

El mal - Emilia Pérez

The journey - The six triple eight

Like a bird - Sing sing

Mi camino - Emilia Pérez

Never too late - Elton john: never too late