Esto recaudó Taylor Swift durante el primer fin semana de estreno de su "película concierto" sobre el 'Eras Tour'

La cantante estadounidense Taylor Swift estrenó la "película concierto" de su gira mundial 'Eras Tour' a nivel mundial.

En Norteamérica, la superestrella del pop llenó las salas de cine con fanáticos y recaudó aproximadamente 96 millones de dólares en su primer fin de semana, rompiendo récords en la categoría.

Según dijo el analista David A. Gross, de Franchise Entertainment Research, se trató de “una apertura nacional sensacional” para la cinta llamada "Taylor Swift: The Eras Tour".

Aunque las ventas de entradas para la película estuvieron por debajo de algunas estimaciones para el período de viernes a domingo, Gross señaló que fueron "números gigantes" que eclipsaron otras películas de este tipo.

De acuerdo con el analista, hasta ahora las películas de conciertos nacionales más importantes han sido "Justin Bieber: Never Say Never" de 2011, que terminó su carrera con ganancias totales de 73 millones de dólares, y "Michael Jackson's This Is It" de 2009, con 72,1 millones de dólares.

Así las cosas, Swift superó esos títulos en tres días, haciendo de este el fin de semana de mayor taquilla desde los estrenos simultáneos de "Barbie" y "Oppenheimer" este verano.

La cinta se estrenó en los cines AMC el viernes 13 de octubre y, a partir de esta fecha, cada sala en EE. UU. ha ofrecido al menos cuatro funciones por día los jueves, viernes, sábados y domingos.

Durante las protecciones, AMC Theatres rompió con la práctica estándar y alentó a los espectadores a bailar, cantar, sacar teléfonos celulares y, en general, actuar como si estuvieran en un concierto real.

De acuerdo con el observador de la industria cinematográfica, Exhibitor Relations, el segundo lugar durante el fin de semana quedó la aterradora secuela de Blumhouse y Universal "Exorcist: Believer", con ventas de entradas estimadas en 11 millones de dólares.

El tercer lugar, lo ocupó la animación familiar de Paramount "Paw Patrol: The Mighty Movie", con 7 millones de dólares. Los cachorros Paw tienen la voz de Taraji P. Henson, Chris Rock, Serena Williams y McKenna Grace.