Estrella de Hollywood reveló que el racismo frenó su oportunidad de personificar a James Bond

Desde que el actor británico Daniel Craig anunció que dejaba su rol como el icónico agente espía James Bond, muchos nombres de reconocidas estrellas de Hollywood han sido puestos sobre la mesa como posibles candidatos para darle vida al agente ‘007’.

Los nombres que más han sonado para darle vida al agente han sido los de: Tom Hardy, Tom Hiddleston, James Norton, Henry Cavill e Idris Elba, este último era el más opcionado y el favorito del público para el papel.

De hecho, una encuesta realizada por Showcase Cinemas lo ponía por encima de sus otros colegas que se estaban en la lista de candidatos, no obstante, pese a ser el favorito para interpretar al icónico agente, el racismo lo habría dejado fuera de la carrera para pertenecer a la exitosa franquicia de ficción.

En una reciente entrevista el actor británico de 50 años afirmó que el racismo lo hizo pasar un trago muy amargo que lo sacaron de la carrera de James Bond.

Durante su diálogo en le podcast Smartless el intérprete de ‘Luther’ confesó que se sintió halagado de ser considerado para el papel e incluso lo sintió como su momento de haber llegado a la cima de su carrera.

VEA TAMBIÉN Madonna se recupera tras pasar varios días en cuidados intensivos debido a una infección bacteriana grave o

“Estuve super halagado durante mucho tiempo por la idea de convertirme en James Bond. Es uno de esos papeles codiciados. Que me pidieran que fuera James Bond fue como 'Vale, has llegado a la cima”, expresó la estrella de Hollywood.

No obstante, Elba comentó que, aunque existieron quienes se alegraron por la noticia, hubo unos cuantos que hicieron que el ser considerado para el papel fuera “repugnante” y “desagradable”.

“Esencialmente, fue un gran cumplido que todos los rincones del mundo, excepto algunos que no citaré, estuvieran realmente felices con la idea de que me tuvieran en cuenta para el papel. Aquellos que no estaban contentos con la idea hicieron que todo fuera repugnante y desagradable, porque se convirtió en una cuestión de raza. Se convirtió en una tontería y me llevé la peor parte”, añadió.

Tras ello, el actor considera que se encuentra fuera de la competencia por interpretar a James Bond y de hecho, en 2022 admitió que el papel ya no era uno de sus objetivos como actor.

Además, señaló que lo más probable era que los productores de la famosa cinta buscaran a alguien más joven para darle las llaves del famoso carro del agente 007, el Aston Martin.

Elba enfatizó que además, a sus 50 años, no asumiría un compromiso a largo plazo que sea tan pesado a la vez.

Durante su participación en el podcast The Shop, en el cual participó su colega Drew Barrymore, la estrella de Hollywood expresó que a dónde quiera que vaya la gente lo identifica como James Bond.

“Es algo que dejaría satisfecho a todo el país. No voy a mentir, en cada lugar del mundo a donde voy, y estoy hablando de diferentes culturas, la gente siempre me dice ‘Bond’, y siento que es algo que está más allá de mí (…) No es una cuestión de decir, debería hacerlo, lo hago, lo haré. Es lo que dicta la voluntad de la nación”, comentó.

La noticia de la salida de la carrera de Idris Elba ha generado molestia entre los internautas quienes han asegurado que el actor británico hubiera encajado a la perfección el personaje e incluso hay quienes aseguran que hubiera superado a Craig como el mejor James Bond de la historia.

No es la primera vez que se escuchan o se saben de negativas para que Idris Elba sea quien le de vida a James Bond, de hecho en 2015 el escritor Anthony Horowitz formó polémica luego de afirmar en ese entonces que el británico era muy “de barrio, callejero, como para interpretar a Bond”, según recordó el medio The Telegraph.

Tras sus controversiales declaraciones que lo pusieron contra las cuerdas ante el público, el escritor se disculpó con la estrella de Hollywood.

Cabe mencionar que el único requisito para ser considerado para el papel es ser británico, condición que Idris Elba cumple.