Exesposo de Amy Winehouse se arrepiente de haberla vuelto adicta: “no he hecho otra cosa que intentar asumir mi responsabilidad”

Hace unos días se llevó a cabo, en Londres, el estreno mundial de la película biográfica ‘Back to Black’ de la cantante británica Amy Winehouse, quien falleció en 2011 a la edad de 27 años a causa de una intoxicación etílica accidental, según reportó en ese entonces el informe forense.

Su repentina muerte conmocionó al mundo del arte y a sus seguidores, que para ese entonces la catalogaron como una de las mejores intérpretes del momento por su voz profunda y expresiva, así como la capacidad que tenía para desenvolverse en diferentes géneros musicales como: jazz, blues y soul.

Cuando estuvo en su punto más alto de la fama, los vicios y las adicciones hicieron que su luz en este mundo se apagara y finalmente cobraran su vida el 23 de julio de 2011, cuando fue hallada muerta en su casa en Londres.

Para muchos a su alrededor su muerte no fue sorpresiva y es que, desde que conocido a Blake Fielder-Civil, muchos aseguran que su rumbo cambio para mal al ser él, el señalado de inducirla a una vida de excesos que la llevó a la perdición.

13 años después y con el estreno de la película biográfica ‘Back to Black’ de quien fue su esposa, Fielder-Civil vuelve a ser el foco principal de los medios en el mundo tras ser acusado, nuevamente, de ser el responsable del declive físico y psicológico que llevaron a la cantante a la muerte.

Por ello, el artista se presentó en programa matutino ‘Good Morning Britain’ para dar su versión de los hechos y expresar lo arrepentido que se siente por haber introducido a la intérprete ‘Love Is a Losing Game’ en el mundo de las drogas.

En el programa, Blake declaró que no suele hablar sobre este, pero cree que “durante mucho tiempo no he hecho otra cosa que intentar asumir mi responsabilidad”.

Sin embargo, pese a esto, comentó que, durante mucho tiempo, y más ahora con el lanzamiento de la película sobre la vida de Amy, ha recibido amenazas de muerte de parte de los fanáticos de la cantante.

“He recibido amenazas de muerte en Internet y en las redes sociales. Amy inspira mucha devoción y fanatismo”, añadió.

Ante esto, la presentadora del programa Kate Garraway lo cuestionó sobre si se arrepentía de haber hecho que Winehouse se volviera adicta a varias drogas, entre ellas, la heroína, que era la que más consumía la cantante.

“Sí. Siento la idea de la heroína, obviamente, es una droga horrible, terrible. Yo también estuve en la adicción. No es tan blanco y negro como eso. Era muy, muy joven y pensaba que tenía todas las respuestas”, empezó respondiendo.

El exesposo de Amy añadió que: “Por supuesto que me arrepiento de haberme drogado. Si hubiera sabido cómo iba a acabar, habría tenido mucho más cuidado con lo que hacía y con la gente con la que lo hacía”.

Sin embargo, Blake siente que no es el único que tiene la responsabilidad de las adicciones de Amy, pues considera que el padre de la artista, Mitch Winehouse, también es responsable de los comportamientos autodestructivos que ella tenía y cree que después de que él vea la cinta también sentirá mucho arrepentimiento.

“Puede que tenga remordimientos como yo tengo los míos, no tan profundos como los míos, no me extrañaría. Creo que una cosa que se desprende de la película es que Amy era una pacificadora y pensé, viendo la película ayer, que probablemente querría que Mitch y yo… no necesitamos ser los mejores amigos, pero no me importaría tener una conversación”, comentó.

Y ahora que es padre, puede entender lo que Mitch sentía en ese momento sobre él, por lo que espera que “pueda ver que había amor genuino ahí, y que yo quería a Amy mucho, mucho, y ella a mí también”.

La cinta ‘Back to Black’ que busca contar la vida de la cantante y su relación con Blake, ha generado un montón de críticas, pues muchos de los fanáticos de la artista consideran que el filme busca “blanquear” de toda culpa Fielder-Civil.