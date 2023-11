Famosa actriz venezolana reveló que fue agredida sexualmente por reconocido actor mexicano en un reality show

La famosa actriz venezolana Gabriela Spanic reveló que el actor y cantante mexicano Pablo Montero abusó sexualmente de ella en un reality show.

En uno de los recientes capítulos del programa ‘Secretos de villanas’, la mujer contó cómo fue agredida.

“Fue alguien que yo estimo mucho y no reparo en decirlo: Pablo Montero (...) yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besar a la fuerza. Yo pegaba de gritos: ‘Sáquenme de aquí'”, relató la venezolana.

Además, la artista radicada en México expresó que a raíz de lo sucedido buscó asesoría legal antes de contar la agresión.

“Me dijeron en la fiscalía que no podía hablar de esto, pero averigüé con unos abogados antes de abrir la boca. Esto sí lo puedo hablar y con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay confidencialidad que valga, entonces se puede contar: abuso sexual”, sostuvo Spanic.

Recordada por sus interpretaciones en telenovelas como ‘La usurpadora’, ‘Por tu amor’, ‘Tierra de pasiones’, ‘Soy tu dueña’, entre otras, Gaby confesó que todo ocurrió durante su participación en el reality show ‘La casa de los famosos’ en el 2020.

Tras las declaraciones de la mujer, varios medios de comunicación mexicanos afirmaron que intentaron contactarse con el actor y cantante Pablo Montero.

No obstante, según varios periodistas de la nación azteca, el manager de Montero indicó: “No queremos darle importancia a lo que no es, si fuera así, buscaríamos aclararlo”.

Cabe mencionar que este no es el primer escándalo por abuso sexual que atraviesa Montero, pues a principios de 2023, aparentemente dos mujeres originarias de la ciudad de Tapachula, Chiapas, lo denunciaron ante las autoridades.