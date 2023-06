"He sabido que algo andaba mal desde hace mucho tiempo": hija de Bruce Willis

La hija del actor Bruce Willis, Tallulah Willis, escribió una reflexión sobre los recientes hechos que rodean a su familia, luego de que su padre fuera diagnosticado con demencia frontotemporal, en un texto que fue publicado el miércoles por la revista Vogue.

El ensayo tiene varios conmovedores pensamientos de Tallulah sobre la salud de su padre y en una parte asegura que ha “sabido que algo andaba mal desde hace mucho tiempo":

"Sigo dando vueltas entre el presente y el pasado cuando hablo de Bruce: él es, él era, él es, él era. Eso es porque tengo esperanzas en mi padre, que me resisto a dejar ir”, escribió la hija de 29 años del actor y de su exesposa Demi Moore.

Tallulah recordó los inicios de la enfermedad de su padre sobre la que narró que “comenzó con una especie de falta de respuesta vaga, que la familia atribuyó a la pérdida auditiva de Hollywood”.

“Más tarde, esa falta de respuesta se amplió y, a veces, lo tomé como algo personal. (Él) había tenido dos bebés con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido interés en mí. Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre”, escribió sobre sus propias reflexiones erróneas sobre Bruce.

La hija de Willis admitió que ha “enfrentado el declive de Bruce en los últimos años con una parte de evasión y negación” de la que no esta orgullosa. “La verdad es que yo misma estaba demasiado enferma para manejarlo”, escribió al referirse a sus propios problemas de salud que incluyen una anorexia que la llevó a pesar 38 kilos.

“Pero recuerdo un momento en el que me golpeó dolorosamente: estaba en una boda en el verano de 2021 en Martha's Vineyard, y el padre de la novia pronunció un discurso conmovedor. De repente me di cuenta de que nunca llegaría a ese momento, mi papá hablando de mí en mi edad adulta en mi boda. Fue devastador. Dejé la mesa del comedor, salí y lloré entre los arbustos”, manifestó.

Después de pasar un tiempo en un centro de recuperación en Texas, Tallulah Willis dice que se sintió “mucho mejor” y ahora tiene “las herramientas para estar presente en todas las facetas de mi vida, y especialmente en mi relación con mi papá”.

La familia del reconocido actor Bruce Willis informó en febrero pasado a través de un comunicado que el artista estadounidense fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

"Desde que anunciamos que Bruce había sido diagnosticado con afasia en la primavera de 2022, su condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal", señaló el comunicado firmado por la familia del actor de acción de 67 años.

La demencia es un conjunto de síntomas que afectan a la memoria y al pensamiento de los seres humanos, generalmente implica la pérdida de memoria; sin embargo, el comenzar a perderla, no significa tener demencia, pero si puede ser uno de los primeros signos.

El Alzheimer es la causa más común de demencia progresiva que le da principalmente a los adultos mayores; sin embargo, no es la única, existen otras causas y, de acuerdo a cuál sea el motivo, se podrían reversar algunos síntomas.