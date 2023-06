Hermana de Karol G se grabó llorando y diciendo que no se siente bien: “Perdón por salir así"

Verónica Giraldo, hermana de la famosa cantante Karol G, conmovió a sus seguidores en Instagram al publicar una serie de historias en las que le dice a todos sus seguidores que no se siente bien y comienza a llorar, asegurando que no sabe qué hacer.

La hermana de ‘la Bichota’ fue madre hace poco más de un mes, lo que tiene feliz a la familia Giraldo, pero Verónica dijo en sus videos que, pese a estar feliz con su vida y lo que tiene, no se siente del todo bien.

“Yo una vez dije que no iba a ocultar mi vida y lo que yo sentí, no importa lo que piensen y digan los demás, solo les quiero dar un consejo y es que nunca se fijen en una red social”, dijo Verónica Giraldo al inicio de su confesión.

“Ustedes a mí me ven y dicen que qué rico tu vida que qué chimba tu vida y sí, le agradezco poder tener lujos, tener techo y alimento, vivo agradecida por eso, pero es añadidura. Si ustedes realmente me conocieran sabrían que no importa nada de eso, lo único que me importa es la familia y la gente que amo y me esmero tanto por dar lo mejor de mí”, continuó la hermana de Karol G.

Después la mujer señaló sentirse triste: “no es por generar lástima, pero así me siento. Estoy parqueada en un lugar y no sé para dónde ir, pero como dicen por ahí, mañana será más bonito”.

“Amo lo que soy con errores y todo porque siempre busco la manera de darle el corazón a la gente porque no me importa nada más. Para mí lo más bonito es el amor de una persona y se los quería decir porque me da tanta tristeza la gente que solo busca tener y tener y eso no lo llena a uno. Perdón por la carreta y por salir así, pero no me siento bien, me cuestionó muchas cosas, pero así es la vida”, finalizó Verónica en su reflexión.

Si bien la mujer borró al poco tiempo sus historias, varios perfiles de Instagram dedicados a la vida de las personalidades los subieron y la gente señaló en su mayoría que lo que podría estarle pasando a la hermana de Karol G es la depresión post parto.

“Solo las personas que han pasado por depresión saben lo que es sentir que nada es suficiente”, “no sé qué es una depresión postparto, pero creo que ella lo está viviendo”, “no es show, es algo más grande que ella; está pidiendo a gritos auxilio”, “Ánimo, No te conozco, pero te abrazo”, entre otros son los comentarios que han dejado los internautas.