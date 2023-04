"Hoy se da" el nuevo sencillo de Onyl para el mundo

“Onyl” lanzara su carrera musical por todo lo alto, y qué mejor manera de hacerlo que con música nueva y una gran colaboración en su producción, después de la gran repercusión que tuvo su canción “Lo Note” con la que obtuvo casi un millón de reproducciones en todas las plataformas digitales el artista colombiano llega con “Hoy se da”, una canción con la que nuevamente demuestra su gran talento, sino con la que pretende que su público y quien la escuche la disfrute, se vuelva adicta al perreo que transmite y le genere felicidad.

La canción, con una combinación excelente letra, gran interpretación y melodías identificables, trata de un amor que no es aprobado por una sociedad, que juzga las apariencias y crea estereotipos sobre una profesión, aun así, y en contra de todo, este amor se desenvuelve, incitando a una fuga y todo lo que puede pasar en una noche con su amor prohibid; una temática con la que muchas personas se podrán identificar y disfrutar del sonido clásico de un reggaetón comercial.

La canción fue compuesta por “Onyl” mismo compositor de la canción “Marbella” de “Ryan Castro” y producida por “Sog” uno de los productores más reconocidos en la actualidad, este último es muy conocido en la industria musical ya que le ha producido éxitos mundiales a los artistas de talla mundial como Ryan Castro y Blessed,

El video de la canción se grabó en Medellín, Colombia, y fue dirigido por Dahulin Hernández quien logro captar en el mismo, lo que quería transmitir el artista como la energía y alegría que lo caracteriza.

Sobre Onyl:

Sergio Andrés Duque Higuita cacido en la ciudad de Medellín – Colombia, criado en el barrio Santander comuna 6, es un compositor e intérprete de la música urbana, dentro de su recorrido ha pasado por grandes estudios como lo son Kapital Music, Digital Records entre otros.

En los inicios de su carrera fue difícil ganar el apoyo de familia y amigos más cercanos de los que quizás esperaba más de ellos

“Onyl” un día le enseño una canción a su madre esperando una respuesta positiva, pero no fue así, fue todo lo contrario ya que la respuesta fue que no sonaba bien y el artista se sintió muy mal, pero esto no lo detuvo ya que su pasión era la música y quería ser artista, a cualquier precio.

El motivo de la falta de apoyo por parte de su familia era que no tenían los medios económicos para apoyarlo, pero nunca le prohibieron seguir sus sueños y sus metas.

El artista a una corta edad sufrió de bullyng en el colegio ya que sus amigos Se burlaban llamándolo Nicky Jam o Daddy Yankee como burla, pero esto tampoco lo hizo parar el artista para pagar las grabaciones ahorraba el dinero que le daban sus padres para el colegio y con eso pagaba sus producciones que para el en ese momento eran casi imposibles de pagar ya que costaban 70 mil pesos, fue un proceso difícil para el artista, pero todo lo hacía por cumplir su sueño.

también trabajaba en una empresa como repartidor de mercancía para línea amarilla, salía tarde de trabajar entonces Le pedía a SOG que le llevara la ropa hasta cierto lugar para recogerla y después poder cambiarse antes de ir al estudio, a veces olvidaba los zapatos y combinaba el outfit con las botas del trabajo “plataneras” aun así, después de la jornada laboral estando cansado y sucio llegaba al estudio, esperando la oportunidad para trabajar que a veces se daba y otras no. En ocasiones tenía ganas de demostrar lo que sabía hacer y el agotamiento del día no lo dejaba sacar todo su potencial.

uno de sus mayores logros ha sido que la familia creyera en él, porque sé lo gano con esfuerzo y mucho trabajo.