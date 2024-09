'Joker 2' ha dividido a la crítica: estas son algunas impresiones de quienes la han visto

'Joker: Folie à Deux' es una de las películas más esperadas del 2024 y luego de su paso por el Festival de Cine de Venecia, algunos cinéfilos y el sector de la crítica ya han podido verla.

Sin embargo, desde su estreno en Venecia, la cinta de Todd Phillips fue recibida con tibieza a pesar de que en ese festival, la primera entrega se llevó el prestigioso León de Oro.

De hecho, quienes la han visto han elogiado las actuaciones, tanto de Joaquin Phoenix como de Lady Gaga, su apartado visual y sus riesgos al usar elementos musicales.

Sin embargo, hay quienes piensan que la trama no se termina de definir y llega a perderse entre los números musicales que aparentemente no están a la altura de otras obras de este género.

Estas son algunas de las primeras impresiones de un gran sector de la crítica:

"Los números musicales están perpetuamente en desacuerdo con el realismo crudo que el director Phillips pretende lograr, lo que no quiere decir que esto no se pueda hacer; ‘Dancer in the Dark’ es un ejemplo exitoso", comentó Martín Tsai de Collider.