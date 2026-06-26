La actriz Yorgelis Delgado, recordada en Colombia por ‘El Club de los Trigritos’, fue reportada como desaparecida tras los terremotos en Venezuela

Sigue el incremento de la cifra de muertos en Venezuela tras los 2 devastadores terremotos que golpearon al país, la más reciente cifra reportada por las autoridades habla de más de 900 muertos y miles de desaparecidos.

Una de las personas que está desaparecida es la actriz Yorgelis Delgado, recordada por programa infantil de los 90's, ‘El Club de los Trigritos’, quien residía junto con su madre, su esposo y su hija en el edificio Coral Beach, una de las estructuras que colapsó.

De acuerdo con lo informado por el productor venezolano Daniel Ferrer, cercano a Yorgelis, la hija de la actriz logró ser rescatada, pero ni ella ni su madre las han sacado de los escombros del edificio.

La noticia tiene consternados a sus fans que esperan noticias de Yorgelis Delgado: “Qué angustia”, “ojalá no sea lo peor”, “que ocurra un milagro”, “Nuestras oraciones para todo el pueblo venezolano”, “mi infancia fue muy feliz gracias a ella y todo el elenco”, entre otros.

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Algunos medios se han atrevido a informar sobre la muerte de la actriz de 43 años, sin embargo, ninguno de sus familiares o cercanos ha confirmado esta noticia.

René Velázco, exintegrante de Salserín y quien compartió con Yorgelis Delgado, pidió en su cuenta de Instagram que la información sobre su muerte no ha sido confirmada y la siguen buscando: “si tienes una cuenta y estás jugando a ser periodista, lo más lógico es ir a la fuente. Si compartes información sin ser confirmada es una irresponsabilidad”.

Yorgelis Delgado es recordada por fuera de Venezuela por su participación en ‘El Club de los Trigritos’, como por ejemplo en Colombia donde se transmitió este programa infantil, pero también es recordada por su protagónico en la novela ‘Entre Tú y Yo’ y por su participación en la serie juvenil ‘De Sol a Sol’ junto a Servando y Florentino.