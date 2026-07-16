EE. UU. atacó un aeropuerto del régimen iraní sin causar víctimas

El régimen iraní informó este jueves sobre el impacto de proyectiles en un aeropuerto de la provincia de Semnan (norte), después de la última ronda de ataques de Estados Unidos, sin que se hayan producido víctimas mortales.

Según la agencia oficial iraní IRNA, el aeropuerto que fue atacado en la madrugada de este jueves no reportó víctimas mortales.

Hasta el momento, Teherán no ha confirmado cuál de los dos aeropuertos que se sitúan en la provincia, a unos 230 kilómetros al este de la capital iraní, fue el blanco de este ataque.

En otro reporte, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) explicó que alrededor de las 4:00 a. m., hora local (0:30 GMT), «se escuchó un sonido» en Pakdasht, situada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Teherán, debido a una operación de defensa.

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“Este sonido fue producto de una actividad de defensa antiaérea y no se produjo ningún impacto. Las investigaciones de campo y militares indican que este sonido fue causado por el funcionamiento de los sistemas de defensa antiaérea en la zona de Parchin (perteneciente a Pakdasht)”, señaló la IRGC en un comunicado.

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Con esto, el cuerpo militar aseguró que no existe ningún impacto en la capital iraní.

Por otro lado, en el último reporte publicado en X, el Comando Central de EE. UU. (Centcom) informó que la más reciente ofensiva estuvo dirigida contra centros de mando iraníes, sistemas de misiles y drones e instalaciones de vigilancia, “para debilitar aún más la capacidad de Irán”.

Cabe resaltar que Estados Unidos reanudó los ataques contra el régimen iraní el pasado fin de semana, luego de que el presidente Donald Trump diera por finalizada la tregua y anunciara que no quiere negociar por ahora.

Finalmente, el mandatario anunció que han acabado con el 92% de la capacidad del régimen iraní para la fabricación de drones y que no tiene posibilidad de hacerle frente.