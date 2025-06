Excompañero de Falcao en la selección Colombia se pronuncia sobre las polémicas declaraciones del ‘Tigre’: “a nadie le gusta perder”

El delantero colombiano Radamel Falcao García ha estado en el centro de la polémica debido a sus declaraciones tras la derrota de Millonarios en el clásico capitalino.

Sus declaraciones han sorprendido a muchos, puesto que el ‘Tigre’ no suele apuntar contra los árbitros o el VAR tras perder un partido.

Sin embargo, las palabras de Falcao, aunque son sorpresa, no son algo que se le pueda reprochar, así lo aseguró un excompañero de la selección Colombia del artillero.

Se trata del defensa colombiano, que actualmente juega en el Galatasaray, Davinson Sánchez, quien fue cuestionado sobre este tema.

En conversación con WinSports, el defensa de la ‘Tricolor' explicó que ante las declaraciones de Falcao, no hay nada que reprocharle al referente del fútbol colombiano.

“El ‘Tigre’ es muy maduro, ya está altura de su carrera creo que no hay nada que reprocharle a él. Al contrario, nosotros como colombianos, no solo hablo como futbolista, no deberíamos”, acotó.

Sánchez también hizo énfasis en que: “Lo más justo es que estemos agradecidos con él, que también entendamos su postura. A nadie le gusta perder y yo lo tomo de esa manera”.

“A un compañero, a un colega, por más caliente que esté no le voy a reprochar ninguna declaración porque al final nadie está en los zapatos de esa persona en ese momento”, añadió.

El defensa del Galatasaray terminó diciendo: “El ‘Tigre’ para mí siempre va a seguir siendo el ‘Tigre’ y lo va a ser siempre”.

Jeison Murillo, quien también tuvo su paso por la selección Colombia, explicó que “como todos. Somos seres humanos, somos personas que sentimos y expresamos. Y en el momento expresamos cosas que no controlamos en ese preciso momento, pero es entendible”.

“Pero todos entendemos lo que representa el ‘Tigre’ para nuestros hogares, para cada colombiano; así que viviremos agradecidos por nos ha representado, nos ha dado todo lo que ha tenido y hoy en día está dando muchas alegrías a un país”, concluyó.

Tras la eliminación de Millonarios ante Santa Fe en el clásico capitalino, Falcao dio unas explosivas declaraciones en las que apuntó contra el cuerpo arbitral del encuentro y el VAR.

“Que se jodan los del VAR, pero, en Manizales, nos robaron dos penaltis (…). Me hacen el favor, pero nos robaron. Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo, pero todo el torneo las decisiones fueron en contra de Millonarios”, precisó.

García incluso se refirió a comentarios que consideró se volvieron populares, de manera injusta, entre los fanáticos.

“Después dicen que le que le querían regalar el torneo a Radamel. Qué estupidez están diciendo (...). Desde el torneo pasado fue un complot mediático en contra de Millonarios y todo fue una mentira”, lamentó el delantero quien se veía ofuscado.