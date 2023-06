“La perdono": el controversial mensaje de Dani Alves a la joven que lo denunció

Dani Alves, futbolista brasileño acusado de presunta agresión sexual y en prisión provisional desde enero, defendió su inocencia y aseguró que las relaciones que mantuvo con la mujer que le acusa de violación fueron consentidas.

Lo hizo durante una entrevista con el diario español La Vanguardia, la primera que da desde la cárcel en donde fue ingresado en enero pasado.

Alves negó cualquier acusación en su contra de presunta violación y dijo sentirse seguro de lo que pasó y no pasó en esa noche en una discoteca de Barcelona.

"Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos", dijo Alves al diario desde la prisión ubicada a unos 40 km de Barcelona, donde permanece desde finales de enero.

El lateral derecho aseguró que cambió varias veces de versión, llegando a asegurar en un video que no conocía a la denunciante, para intentar preservar su matrimonio.

"Tuve miedo de perder a Joana [su esposa] y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando", indicó.

Además, envió un controversial mensaje a la joven que lo acusó de presunta violencia sexual al señalar que la perdonaba por supuestamente mentir.

"Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono", dijo.

"No hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que ella dice que la moví en baño", añadió Alves, quien insistió en que las relaciones fueron en todo momento consentidas por ambos.

“Yo le propuse ir al baño. Llevábamos un rato bailando muy pegados. No nos besamos, ni nada. Pero era evidente por los movimientos y las miradas que había una atracción. Ella en ningún momento me dijo que me detuviera. Ni hizo ningún gesto de quererse ir”, sostuvo.

La entrevista ha generado gran controversia en España y particularmente de sectores feministas, quienes han señalado al medio de defender la versión del exjugador del club Barcelona.

"Banalizar la #ViolenciaMachista, apoyar al agresor, desacreditar a la víctima, le causa más daño a ella y a las demás, alimenta la cultura de la violación", escribió en Twitter la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en reacción a las palabras de la autora de la entrevista, que consideró en televisión que la descripción realizada por Alves de antes de la entrada a los aseos era más consistente que la de la denunciante.

Alves, de 40 años, se encuentra en prisión provisional por una causa abierta por un presunto delito de agresión sexual, que en España comprende la violación. Una joven le acusa de haberle forzado presuntamente para mantener relaciones sexuales en los baños de una discoteca de Barcelona a finales de diciembre.