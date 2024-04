La sorpresiva respuesta que dio la exnovia de Camilo al ser preguntada sobre la razón por la que terminó con el cantante

Gabriela Andrade Vélez, expareja del cantante colombiano Camilo Echeverry nuevamente ha captado la atención de los fanáticos del artista paisa.

Esta vez por referirse a su pasado con el artista, puntualmente la mujer habló sobre la razón por la que terminó con el intérprete de ‘Vida de rico’.

Recientemente, Andrade resolvió la duda que tenían algunos seguidores de Echeverry.

La intriga apareció después de que el cantautor lanzará su álbum. Dicho trabajo abrió la puerta de la polémica en torno a una canción titulada ‘Gordo’.

En la introducción del tema musical, el colombiano cuenta la historia de cuando entró al perfil de su exnovia y vio que llamaba a su actual pareja de la misma forma en la que se refería a él.

A raíz de esto, Andrade explicó mediante su cuenta oficial de la red social Instagram:

“Porque todo tiene su ciclo (terminamos), porque tenía que pasar. No sé, no me acuerdo, porque nos cansamos, porque sí”, afirmó la mujer.

“Fue un año muy chévere, pero todo tiene su ciclo y porque todo pasa por algo. Ahora estoy feliz, casada con el amor de mi vida, con mis dos hijas que amo y bueno, así pasan las cosas, por algo”, añadió.

Gabriela y Camilo fueron novios entre el 2013 y el 2014. Vale destacar que, para ese entonces, el cantante estaba creciendo musicalmente.