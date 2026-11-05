Detectan presunto caso de trata de personas en el terminal de pasajeros de San Cristóbal: Dos mujeres fueron detenidas

Dos mujeres fueron detenidas por funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en el Terminal de Pasajeros de San Cristóbal, estado Táchira, por su presunta participación en una red de trata de personas.

El caso se dio a conocer cuando una adolescente de 17 años intentó gestionar un permiso para viajar a Colombia en compañía de una joven de 19 años que no era familiar suya.

Durante el procedimiento, presuntamente se intentó sobornar a una funcionaria de protección para permitir la salida de la menor.

Las investigaciones determinaron que la adolescente sería víctima de explotación sexual.

Por tal motivo, dos mujeres quedaron a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con las actuaciones correspondientes.

Según la organización Transparencia Venezuela, los casos de trata de personas (históricamente conocida como "trata de blancas") en Venezuela son sumamente frecuentes y alarmantes.

De acuerdo con la instancia, la trata de personas se ha agravado de manera crítica debido a la emergencia humanitaria, la vulnerabilidad económica y los flujos migratorios masivos.