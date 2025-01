Los premios Globos de Oro tendrán representación de Colombia y Venezuela: estas son las nominaciones más destacadas

Los premios Globos de Oro que reconoce a lo mejor de la industria cinematográfica y televisiva de Estados Unidos se llevarán a cabo este domingo en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

En la edición de 2025, la premiación contará con representación colombiana y venezolana, una de ellas incluso con chances de llevarse uno de los premios individuales.

Se trata de la actriz colombiana Sofía Vergara, quien fue nominada en la categoría mejor actriz en el apartado de miniseries por su interpretación en la serie de Netflix ‘Griselda’.

Además, en representación de Venezuela estará el actor Edgar Ramírez, quien es uno de los actores de la película con mayor número de nominaciones en estos premios, incluida la categoría a Mejor Película.

Se trata del filme "Emilia Pérez", que con 10 nominaciones es una de las grandes favoritas de la noche de gala.

Si bien el actor venezolano no está nominado individualmente, lo está la película en general en dos categorías importantes como lo son: Mejor Película y Mejor Pelicula de habla no inglesa.

Además, el intérprete será el encargado de entregar uno de los premios de la noche.

Estas son las nominaciones más importantes:

Mejor película - Drama

"El Brutalista"

"Un Completo Desconocido"

"Cónclave"

"Duna: Parte Dos"

"Nickel Boys"

"September 5"

Mejor película - Musical o comedia

"Anora"

"Desafiantes"

"Emilia Pérez"

"Un dolor real"

"La sustancia"

"Wicked"

Mejor actor - Drama

Adrien Brody, "El Brutalista"

Timothee Chalamet, "Un Completo Desconocido"

Daniel Craig, "Queer"

Colman Domingo, "Sing Sing"

Ralph Fiennes, "Cónclave"

Sebastian Stan, "El Aprendiz"

Mejor actriz - Drama

Pamela Anderson, "The Last Showgirl"

Angelina Jolie, "Maria"

Nicole Kidman, "Babygirl: Deseo Prohibido"

Tilda Swinton, "La habitación de al lado"

Fernanda Torres, "Aún estoy aquí"

Kate Winslet, "Lee"

Mejor actor - Musical o comedia

Jesse Eisenberg, "Un dolor real"

Hugh Grant, "Hereje"

Gabriel LaBelle, "Saturday Night"

Jesse Plemons, "Tipos de Gentileza"

Glen Powell, "Hit Man"

Sebastian Stan, "Un hombre diferente"

Mejor actriz - Musical o comedia

Amy Adams, "Nightbitch"

Cynthia Erivo, "Wicked"

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

Mikey Madison, "Anora"

Demi Moore, "La sustancia"

Zendaya, "Desafiantes"

Mejor actor de reparto

Yura Borisov, "Anora"

Kieran Culkin, "Un dolor real"

Edward Norton, "Un Completo Desconocido"

Guy Pearce, "El Brutalista"

Jeremy Strong, "El Aprendiz"

Denzel Washington, "Gladiador II"

Mejor actriz de reparto

Selena Gomez, "Emilia Perez"

Ariana Grande, "Wicked"

Felicity Jones, "El Brutalista"

Margaret Qualley, "La sustancia"

Isabella Rossellini, "Cónclave"

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Mejor director

Jacques Audiard, "Emilia Pérez"

Sean Baker, "Anora"

Edward Berger, "Cónclave"

Brady Corbet, "El Brutalista"

Coralie Fargeat, "La sustancia"

Payal Kapadia, "All We Imagine as Light"

Mejor película de habla no inglesa

"All We Imagine as Light"

"Emilia Pérez"

"The Girl with the Needle"

"Aún estoy aquí"

"The Seed of the Sacred Fig"

"Vermiglio"

Mejor logro cinematográfico y de taquilla

"Alien: Romulus"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Deadpool & Wolverine"

"Gladiador II"

"Intensa Mente 2"

"Tornados"

"Wicked"

"Robot Salvaje"

Mejor película de animación

"Flow"

"Intensa Mente 2"

"Memoir of a Snail"

"Moana 2"

"Wallace & Gromit: La venganza se sirve con plumas"

"Robot salvaje"

- Televisión -

Mejor serie dramática

"The Day of the Jackal"

"La diplomática"

"Mr. & Mrs. Smith"

"Shogun"

"Caballos lentos"

"El juego del calamar"

Mejor actor dramático

Donald Glover, "Mr. & Mrs. Smith"

Jake Gyllenhaal, "Presumed Innocent"

Gary Oldman, "Caballos lentos"

Eddie Redmayne, "The Day of the Jackal"

Hiroyuki Sanada, "Shogun"

Billy Bob Thornton, "Landman"

Mejor actriz dramática

Kathy Bates, "Matlock"

Emma D'Arcy, "La casa del dragón"

Maya Erskine, "Mr. & Mrs. Smith"

Keira Knightley, "Palomas negras"

Keri Russell, "La diplomática"

Anna Sawai, "Shogun"

Mejor serie musical o comedia

"Primaria Abbott"

"El oso"

"Los caballeros"

"Hacks"

"Nobody Wants This"

"Only Murders in the Building"

Mejor actor en musical o comedia

Adam Brody, "Nobody Wants This"

Ted Danson, "Un hombre infiltrado"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Jason Segel, "Terapia sin filtro"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White, "El oso"

Mejor actriz de musical o comedia

Kristen Bell, "Nobody Wants This"

Quinta Brunson, "Primaria Abbott"

Ayo Edebiri, "El oso"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Kathryn Hahn, "Agatha en todas partes"

Jean Smart, "Hacks"

Mejor miniserie o película para televisión

"Bebé reno"

"Disclaimer"

"Monstruos"

"El Pingüino"

"Ripley"

"True Detective: Night Country"

Mejor actor en miniserie o película de televisión

Colin Farrell, "El Pingüino"

Richard Gadd, "Bebé reno"

Kevin Kline, "Disclaimer"

Cooper Koch, "Monstruos"

Ewan McGregor, "A Gentleman in Moscow"

Andrew Scott, "Ripley"

Mejor actriz en miniserie o película de televisión

Cate Blanchett, "Disclaimer"

Jodie Foster, "True Detective: Night Country"

Cristin Milioti, "El Pingüino"

Sofía Vergara, "Griselda"

Naomi Watts, "Feud: Capote vs The Swans"

Kate Winslet, "El régimen"

Mejor actuación en comedia stand-up en televisión

Jamie Foxx, "Jamie Foxx: What Had Happened Was"

Nikki Glaser, "Nikki Glaser: Someday You'll Die"

Seth Meyers, "Seth Meyers: Dad Man Walking"

Adam Sandler, "Adam Sandler: Love You"

Ali Wong, "Ali Wong: Single Lady"

Ramy Youssef, "Ramy Youssef: More Feelings"

- Películas con más nominaciones -

"Emilia Pérez" - 10

"El Brutalista" - 7

"Cónclave" - 6

"Anora" - 5

"La sustancia" - 5