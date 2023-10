"Me he sentido como debutando de nuevo haciendo estos dos cortos con una sensación de libertad": Pedro Almodóvar resume sobre su cortometraje “extraña forma de vida”

Pedro Almodóvar resume su cortometraje “extraña forma de vida” o “strange way of life” de este modo: un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de bitter creek, viene a visitar al sheriff jake. veinticinco años antes, ambos, el sheriff y silva, el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. silva viene con el pretexto de re encontrarse con su amigo de la juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente, el sheriff jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad.

Esta producción de "el deseo", compańia de Almodóvar, es una presentación de la firma de moda Saint Laurent y su director creativo Anthony Vaccarello. Los roles principales están en manos de Pedro Pascal e Ethan Hawke. La banda sonora es trabajo de Alberto Iglesias, cuatro veces nominado al Oscar y colaborador constante del famoso realizador español.

Extraño modo de vida es el segundo film en inglés de almodóvar; hizo parte de la programación del festival de cine de nueva york en su edición número 61, y ya se encuentra en salas gracias a Sony Pictures Classics. El filme se present{o de manera conjunta con "The human voice", su predecesor, también en formato de cortometraje, y protagonizado por Tilda Swinton.